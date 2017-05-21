Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sahte kanser ürünlerine savaş açtı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Başkanlığı (FDA) tarafından yapılan açıklamada toplumun kanser başta olmak üzere bazı hastalıklar ile ilgili olarak korkularının istismar edildiği, özellikle de internette denenmemiş ve potansiyel olarak tehlikeli ürünlerin satıldığına dikkat çekildi. Söz konusu açıklama üzerine Türk Tıbbi Onkoloji Derneği de basın açıklaması yaptı.

İHA'da yer alan habere göre; Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş imzasıyla yapılan açıklamada açıklamada kanser ilaçlarının neredeyse yarısının Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsünün (NCI) çalışmaları sonucu kullanıma girdiğine dikkat çekildi. Bugüne kadar 140 binden fazla sentetik kimyasal ve 80 bin bitkiden elde edilmiş doğal ekstre, deniz ürünü ve diğer biyolojik materyalin antitümöral (kansere karşı) etkisi araştırıldı. "Doğal, bitkisel, tamamlayıcı ya da alternatif tedavi" gibi çok farklı isimlerle sunulan pek çok maddenin aslında kanserden korunma ya da kanseri tedavi etmek gibi özelliklerinin olmadığı zaman içinde ortaya çıktı.

KÖPEKBALIĞI KIKIRDAĞI ÖRNEĞİ

Açıklamada Köpekbalığı kıkırdağı örnek gösterilerek " Bir dönem oldukça popülerdi ancak akciğer kanseri, meme ve bağırsak kanseri olan hastalarda köpekbalığı kıkırdağı ile yapılan çalışmalar söz konusu ürünün hiçbir etkisinin olmadığını gösterdi. Öte yandan lenfoma tanısı alan bir hastanın kaplumbağa kanı içip iyileştiğini söylemesi üzerine kaplumbağa kanı popüler olmuştu. Oysa kaplumbağa kanının lenfomada hiçbir yararı yok, lenfoma kemoterapi ile iyileşebilen bir hastalık." denildi.

Sağlık Bakanlığı da bir süredir bu tür ürünlerin reklam ve satışını yapanlarla ilgili yasal takip ve cezai işlemler uyguluyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bu tür ürünlerin zararları konusunda kamuoyunu uyardı. Web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında sıklıkla karşılaşılan, reklamı ve satışı yapılan bu ürünler " mucize, kesin çözüm, kansere çare " şeklinde oldukça iddialı fakat bir o kadar yanıltıcı sloganlar ile pazarlandığına dikkat çekilen uyarıda kimi zaman " uzman" sıfatı ile açıklama yapan bazı doktorların etkinliği kanıtlanmamış bazı ürünlerin kanseri önlemekte, tedavi etmekte olduğu konusunda yaptıkları açıklamaların kaygı ve üzüntü ile takip edildiğine dikkat çekildi.

Kanser ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki en son gelişmeleri yakından takip eden Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu ve üyeleri tarafından sıklıkla bu tür asılsız açıklamaları tekzip edildiği hatırlatılan açıklamada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in yaptığı açıklamanın daki kanser ile ilgili asılsız tedavi seçenekleri ile mücadelenin global bir sorun olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş imzasıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış ürünlerin hastalıkları önleme, teşhis etme, tedavi etme, hafifletme veya iyileştirme gibi iddialar ile pazarlanması ve bunlara aracılık edilmesi suçtur. Öte yandan tüketicilerin de bu veya benzer kanıtlanmamış ürünleri kullanmamaları ve bu tür asılsız reklam ve pazarlamalara itibar etmemeleri önemlidir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak kanser ile ilgili her konuda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere çalışmaya ve projeler üretmeye devam etmekteyiz.Bu konuda siz değerli basın mensuplarına da önemli görev düşmektedir. Kanser gibi oldukça hassas ve suiistimale açık bir konuda konunun gerçek uzmanlarından görüş almak toplum yararı açısından önem taşımaktadır."