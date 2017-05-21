İtalya
SAĞLIK

İtalya'da çocuklarına aşı yaptırmayanlara ceza geliyor

İtalya'da aşı karşıtı komplo teorilerinin gittikçe güç kazanması ve bazı hastalıklarda artış görülmesi üzerine hükümet 6 yaş öncesi çocuklara aşı yaptırılmasını zorunlu hale getirdi

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:20:56 Güncelleme: 16:26:20

Bakanlar Kurulu'nun dün onayladığı kararnameyle, aralarında çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz, menenjit, kabakulak, su çiçeğinin de bulunduğu 12 aşı mecburi hale geldi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; 6 yaştan küçük çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ebeveynlere 7500 euro'ya kadar para cezası verilecek. Aşısız çocuklar devlete ait anaokullarına kabul edilmeyecek.

Başbakan Paolo Gentiloni, aşılarla ilgili "bilimsel olmayan teorilerin yayılması" nedeniyle bir kararnameyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

KIZAMIK VAKALARI ÜÇ KAT ARTTI

İtalya'da, aralarında muhalefetteki siyasi oluşum 5 Yıldız Hareketi'nin yer aldığı bazı kesimler aşı karşıtı komplo teorilerini yaymakla suçlanıyordu. Aşı karşıtları, aşıların ilaç şirketleri tarafından çıkar amacıyla kullanılan yararsız ve riskli müdahaleler olduğundan, kızamık aşısının otizme yol açtığına kadar bir dizi iddia öne sürüyordu.

İtalya'da bu teorilerin güç kazanması nedeniyle kızamık aşısı yaptıranların sayısının düştüğü ve bu nedenle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü nüfusun en az yüzde 95'inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya'da bu oran yüzde 80'in altına inmiş durumda.

Örgüt ayrıca, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kızamık hastalığının Avrupa'da yayıldığı uyarısında bulunmuş ve hastalığın en çok görüldüğü ülkelerin İtalya ve Romanya olduğunu duyurmuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kök hücreyle sınırsız kan elde edilebilir!
SAĞLIK

Tıp dünyasında devrim yaratabilir! Kök hücreyle sınırsız kan. ...
Şekerli süt, süt dişlerini tehdit ediyor!
SAĞLIK

Çocuğunuza şekerli süt vermeden önce bir kez daha ...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sahte kanser ürünlerine savaş açtı
SAĞLIK

FDA sahte kanser ürünlerine savaş açtı!
Özel hastanelerdeki sezaryen oranı nedir?
SAĞLIK

Özel hastanelerdeki sezaryen oranı yüzde 40'larda!
Gebelikte Omega 3 kullanımı bebeğin IQ'sunu yükseltiyor!
SAĞLIK

Omega 3 takviyesi alan bebeklerin IQ'su çok daha ...
Prof. Dr. Berksoy Şahin: Kanser tedavisinde geç tanı her şeyin sonu değil
SAĞLIK

Kanser tedavisinde geç tanı her şeyin sonu değil! Çünkü. ...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sahte kanser ürünlerine savaş açtı
SAĞLIK

FDA SAHTE KANSER ÜRÜNLERİNE SAVAŞ AÇTI!
Gebelikte Omega 3 kullanımı bebeğin IQ'sunu yükseltiyor!
SAĞLIK

OMEGA 3 TAKVİYESİ ALAN BEBEKLERİN IQ'SU ÇOK DAHA YÜKSEK!
Şekerli süt, süt dişlerini tehdit ediyor!
SAĞLIK

ÇOCUĞUNUZA ŞEKERLİ SÜT VERMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!
Kök hücreyle sınırsız kan elde edilebilir!
SAĞLIK

TIP DÜNYASINDA DEVRİM YARATABİLİR! KÖK HÜCREYLE SINIRSIZ KAN...
Ramazan'da kalp sağlığı için beslenme tüyosu!
SAĞLIK

RAMAZAN'DA KALP SAĞLIĞI İÇİN BESLENME TÜYOSU!
Prof. Dr. Berksoy Şahin: Kanser tedavisinde geç tanı her şeyin sonu değil
SAĞLIK

KANSER TEDAVİSİNDE GEÇ TANI HER ŞEYİN SONU DEĞİL! ÇÜNKÜ...