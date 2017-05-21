Aydın Söke
SAĞLIK

Sadiye İzgi, 'yanlış iğne' suçlamasıyla savcılığa başvurdu!

Yanlış iğne sonucu sağ ayağının sakat kaldığını ileri süren 33 yaşındaki Sadiye İzgi, özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:38:27 Güncelleme: 17:47:48 İHA

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, doğum sırasında yanlış iğne sonucu sağ ayağının sakat kaldığını ileri süren 33 yaşındaki Sadiye İzgi,  özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre; Söke'nin Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Sadiye İzgi, 14 ay önce ilçedeki özel hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi. Taburcu edilip eve döndüğünde sağ bacağının uyuştuğunu fark eden Sadiye İzgi, bir süre sonra yürümekte güçlük çekmeye başladı. Gittiği hastanelerde sakat kalmasına doğum sırasında yapılan iğnenin neden olduğunun ortaya çıktığını ileri sürerek, özel hastane hakkında savcılığa başvuran Sadiye Ezgi, "Tek başıma hiçbir yere çıkamıyorum eve mahkum oldum" diye konuştu.

Eşi Sadiye Ezgi'nin sakat kalması  nedeniyle 4 çocuğuna  baktığı için işini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Mehmet Ezgi de "Eşimi 6 hastaneye götürdüm, hastaneler doğum anındaki iğneden ayağında sıkıntı oluşmuş olabileceğini söyledi" diye konuştu.

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