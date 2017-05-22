Beyindeki kanseri elektrot yöntemiyle durdurmayı başardılar!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden ( FDA) 2011 yılında onay alarak beyin kanserinin tedavisinde kullanılmaya başlayan ‘Optune’ adlı elektrot yönteminin, hastaların yaşama şansını yüzde 13 oranında artırdığı ortaya çıktı.

BEYNE SÜREKLİ OLARAK ALTERNATİF ELEKTRİK DALGALARI YOLLUYOR

Vatan'ın haberine göre; hastanın kafasına yapıştırılan elektroklar, tümörlü bölgeye elektrik sinyalleri yollayarak kanserin yayılmasını durduruyor. ‘Gliyoblastom’ adlı ölümcül beyin tümörünün tedavisinde kullanılan yöntem, oral kemoterapi ilacı ile birlikte kullanıldığında hastanın beyin kanseriyle mücadelesine yardımcı oluyor.

Söz konusu elektrot tedavi yöntemi, beyne sürekli olarak alternatif elektrik dalgaları yollayarak çalışıyor. Araştırmacılar bu işlemin hücre bölünmesine engel olduğu için kansere karşı bir etkisi olduğuna inanıyorlar. Beyin kanserine yakalanan hasta ise, söz konusu elektrot başlığını günün 18 saati takmak durumunda.