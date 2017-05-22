Meme Kanseri Vakfı kurucusu Corrine Beaumont tarafından hazırlanan “Know Your Lemons” (Limonlarınızı Bilin) isimli kampanya, sosyal medyada paylaşılma rekorları kırıyor. Limonların göğüslere benzetildiği görüntü, belirtiler açıklayıcı olduğu için giderek yayılıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; dünyanın en yaygın kanser tipleri arasında gösterilen meme kanseri, Dünya Kanser Araştırma Fonu’na göre yılda yaklaşık 1.7 milyon kişiyi etkiliyor. Bu rakam kanser hastası kadınların yüzde 25’ine tekabül ediyor. Ancak yine aynı kanser, erken teşhisle tedavisi en mümkün olan hastalık tipi. Erken teşhis için günden güne farkındalığı artırmak için yeni yöntemlere başvuran kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, bu kez eski bir yönteme geri döndü.