Kadir Karpuz
SAĞLIK

Hataylı Kadir Karpuz 148 kilodan 85 kiloya düştü

Kadir Karpuz: "Kilolarımdan kurtuldum yaşıtlarım gibi olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:14:56 Güncelleme: 12:20:45 İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı kilo problemleri yaşayan 16 yaşındaki Kadir Karpuz, kapalı obezite cerrahisi ile zayıflayarak hayatından 63 kiloyu çıkardı.

İHA'da yer alan habere göre; Kadir Karpuz, özel bir hastanede geçirdiği kapalı obezite ameliyatı sonrası 7 ayda 148 kilodan 85 kiloya düştü. Karpuz, ameliyat sonrası yaşıtları gibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TÜP MİDE YÖNTEMİYLE YAŞITLARI GİBİ OLDU

16 yaşındaki lise öğrencisi Kadir Karpuz'a uyguladığı ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Op. Dr. Göktaş, "16 yaşındaki obezite hastamız bize geldiğinde 148 kiloydu. Hiçbir sağlık problemi yoktu, fakat obez olduğu için ileriki yaşlarda diyabet ve kalp problemleri görülebilirdi. Tetkikler sonucu ameliyata karar verdik. Kadir ameliyat sonrası düzenli olarak kilo vermeye başladı. Uygulamış olduğumuz tüp mide yöntemiyle, yaşıtları gibi oldu. İleriki yaşlarda yaşayacağı sağlık problemlerinin önüne geçmiş olduk. Kadir artık yaşamına daha sağlıklı birey olarak devam edecek. Kendisine ömür boyu sağlık diliyorum" açıklamasında bulundu.

DİYET SONRASI KİLOLARI ARTTI

Diyet sonrası kilolarının arttığını ve son çare ameliyat olmaya karar verdiklerini ifade eden Kadir Karpuz'un annesi Lügen Karpuz, "Oğlumun aşırı kilolarından dolayı, 5 yıl önce yüzme programlarına başladık. İki yıl boyunca oğlumu spor merkezine gönderdik. Kilosunda değişiklik olmadığı için diyetisyene gittik. Diyet sonrası kilo verdik, ardından daha fazla aldık. Kadir, iştahlı bir çocuk. Bu nedenle yemesinin de önüne geçemedik. Son çare tetkikler yaptırdık ve oğlumun ameliyat olmasına karar verdik. Şu an oğlumun sağlığı çok iyi" dedi.

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