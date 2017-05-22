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Sahurda peynir yemek çürük riskini azaltıyor!

Oruçluyken diş çürükleri artıyor. Sebebi ise tükürük salgılamanın azalması... Prof. Dr. Beyser Pişkin, oruç dönemine girilmeden önce diş sağlığıyla ilgili problemlerin giderilmesi gerektiğini söylüyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:28:09 Güncelleme: 12:50:49 AA

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Beyser Pişkin, oruçluyken tükürük salgılamasının azalması nedeniyle diş çürümelerinde artış meydana gelebileceğini belirterek, ramazan ayından önce diş bakımı yaptırılmasının önemine işaret etti.

Prof. Dr. Pişkin, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı için periyodik olarak diş hekimine görünmek gerektiğini ancak bu kontrollerin özellikle oruç ayı öncesi öneminin daha da arttığını dile getirdi.

Oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, bunun ağız içi asidik ortamı artırdığını ve çürümelere karşı hassas bir ortam yarattığını kaydeden Pişkin, ramazan ayında iftar ve sahurdan sonra dişlerin yanı sıra dilin de fırçalanması gerektiğini bildirdi.

Pişkin, "Ramazan ayı girmeden önce herkes, diş hekimine gidip çürüklerine baktırmalı, kötü dolguları, kötü köprüleri, protezleri varsa bunları yeniletmeli. Diş sağlığınızla ilgili problemleri gidererek oruç dönemine girmelisiniz. Özellikle çürükleriniz varsa dolguları yapılmalı. Kötü kaplamalar varsa daha düzgün hale getirilmeli. Periyodik olarak diş hekimine gidilmesi gerekir ama ramazan öncesi yeni çürük oluşumunun engellenmesi için mutlaka gidilmelidir" dedi.

Ağız kokusunun temel nedeninin diş ve diş eti rahatsızlıkları olduğunu ancak oruçluyken bazı enzimlerin açığa çıkması ve açlık yüzünden ağız kokusunda artış görülebileceğini aktaran Pişkin, oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, gün içerisinde suyla çalkalanması durumunda ağızdaki asidik ortamın nötürleşeceği, bunun ağız kokusunu ve çürük riskini azaltacağını belirtti.

SAHURDA PEYNİR TÜKETİN

Çürük riskinin ağızdaki asidik ortamla doğrudan ilgili olduğunu anımsatan Pişkin, sahurdan sonra diş fırçalama imkanı olmaması halinde peynir gibi bazik yiyeceklerin tüketilmesinin ağız içindeki asidik ortamı dengeleyebileceğini, çürük riskini azaltabileceğini söyledi.

Ağız kokusunun temel nedeninin çürükler ve diş eti rahatsızlıkları olduğunu kaydeden Pişkin, kokunun sinüzit, üst solunum yolları enfeksiyonu, mide rahatsızlıkları ve karaciğer rahatsızlıkları gibi birçok sistematik hastalığın da habercisi olduğuna dikkat çekti.

Ağız kokusunu gidermek için sprey ve gargara kullanımını önermediğini dile getiren Pişkin, "Ben onları tavsiye etmiyorum. Özellikle koku için kullanılan ağız gargaralarını, bazı patolojik bulguları gizlediği için önermiyorum. Veriler gizlenince önemli hastalıkların tespiti yapılamıyor ve tedavide gecikme yaşanabiliyor" diye konuştu.

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