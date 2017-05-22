Antalya'da omuz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 34 yaşındaki Ahmet İlhan, kalbinde delik olduğunu öğrendi.

İlhan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert'in koyduğu tanının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş'ın gerçekleştirdiği mikrocerrahi operasyonu ile yeniden sağlığına kavuştu.

İHA'da yer alan habere göre; 34 yaşına kadar kalbiyle ilgili hiçbir sorun yaşamayan, sürekli spor yapan ve futbol oynayan Ahmet İlhan geçtiğimiz Ocak ayında aniden omuz ve sırt bölgesinde hissettiği ağrılar nedeniyle hareket edemez hale geldi. İşinden dolayı sürekli arabayla seyahat etmesi gereken İlhan, zaman zaman koluna da vuran ağrılar nedeniyle araba kullanırken zorlanmaya başladı. Ağrı yeri omuz olduğu için ortopedi ve travmatoloji bölümüne muayene oldu. Ağrıların kaynağının bu olmadığı anlaşıldı ve Ahmet İlhan'a bir de kardiyoloji doktoruna başvurması söylendi. Hastaneye başvuran İlhan, transözefagiyalekokardiografi cihazı ile muayene edildi. Sonrasında kalbinde doğuştan olan bir delik olduğu, yeri, boyutu ve büyüklüğü açısından vakit kaybetmeden ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.



"İYİLEŞME DÖNEMİMDE SİGARA KULLANMIYOR OLMAMIN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM"

Kalbindeki 2 santim büyüklüğündeki delikle 34 yaşına kadar yaşayan İlhan, "Kalbimdeki delik doğuştanmış ama kapanmamış. Şu ana kadar yaptığım hiçbir aktivitede bir sıkıntı yaşamamıştım. Fazla koştuğum zaman nefes alırken zorlandığım oluyordu ama hiçbir zaman kalbimde bir sorun olduğunu düşünmedim ve kontrole gitmedim. Doktorum özel bir yöntemle çok başarılı bir ameliyat yaptı. Göğüs bölgemde 5 santimlik keşiden girerek kalbimdeki deliği onardılar hatta ameliyat esnasında sağ kalp kapakçığımda da büyüme gördükleri için ona da müdahale etmişler. Ayrıca bu yaşıma kadar hiç sigara kullanmadım. İyileşme sürecinde sigara kullanmıyor olmamın faydasını gördüm. Bu benim için çok avantaj oldu."



EŞİM VÜCUDUNDA İZ BİLE KALMADAN KISA SÜREDE İYİLEŞTİ

33 yaşındaki eşi Fatma İlhan eşinin kalbinde delik olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek sözlerine şunları ekledi; "Çevremizde veya ailemizde kimsede bir kalp rahatsızlığı yoktu. Bu yüzden duyduğumuz anda çok şaşırdık. Ameliyatın açık cerrahi olacağını öğrendiğimizde de gözümüzde daha farklı bir tablo canlandı. Bu kadar küçük bir kesiden böyle bir ameliyat yapılacağını ve hiçbir iz kalmayacağını bilemezdik. Şimdi eşim eski haliyle aynı, hatta belki daha bile iyi. Ameliyattan sonra birçok şey yasaklanır diye düşünmüştüm ama istediğim zaman spor yapabileceği ve günlük yaşantısına kaldığı yerden devam edebileceği söylendi. Çok mutluyum."



UFAK BİR KESİ İLE KALBE ULAŞABİLİYORUZ

Bu modern yöntemle son derece başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, "Hastamızda secundum ASD ve triküsbid kapakta sağ kalbin büyümesi sonucu oluşan kapak yetmezliği vardı. Son zamanlarda gelişen teknolojinin kalp cerrahisinde yer almasıyla artık bu tür hastalıkları göğüs kafesini tam açmadan sadece çok ufak bir kesi ile kalbe ulaşarak yapabiliyoruz. Yaklaşık 5 santimlik ufak bir kesiden planlanan operasyon başarı ile tamamlandı. Bu tür ameliyatlar sonrası iyileşme, normal hayata dönüş gibi durumlar klasik yaklaşımlara nazaran çok daha hızlı olmaktadır. Bu tür ufak kesi ameliyatları her kalp hastalığı için uygun olmayabilir fakat kapak hastalıkları ve kalpte olan doğumsal bozukluklar büyük çoğunluğu bu yöntemle tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.