Bursa'da, 3 yaşındayken banyoda bulup içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören, 6 yıllık süreçte Türkiye'de 50, ABD'de ise 1 yılda 40 ameliyat geçirmesine rağmen özel bir cihazla beslenebilen 9 yaşındaki Kayra Yaman, tedavisine devam etmek için yeniden ABD'nin yolunu tutacak.



Bursa'da, Çekirge Devlet, Dörtçelik Çocuk ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde bugüne kadar 50 kez cerrahi operasyon geçiren, midesinin bir bölümü alınan, ağız içi, böbrek ve diğer organlarına müdahale edilen, kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kayra, ABD'de 1 yılı aşkın devam eden tedavi süreci ve 2'si büyük 40 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.



Kayra, haziranda tekrar ABD'ye gidecek ve yapılacak kontrollerinin ardından gerekirse yeniden ameliyat edilecek. Anne Ayşen Karakaş, oğlunun şu ana kadar toplam 90 ameliyat geçirdiğini ancak sağlığına hala kavuşamadığını söyledi. Türkiye'de önce 30 kez ameliyat edilen oğlunun, tedavisinin devamı için gittikleri Amerika'da 40 operasyon daha geçirdiğini anlatan Karakaş, şöyle devam etti: "Amerika'dan geleli 1 yıl oldu. 1 yıl içerisinde de yaklaşık 20 ameliyat geçirdik. Bu süre içerisinde normal tedavimiz Ankara Hacettepe Üniversitesinde sürüyor, fakat diğer hastanelerden tedavi amaçlı bir şeyler aradık. İzmir'e gittik. Daha sonra Denizli Pamukkale Üniversitesine götürdük, Ege Üniversitesine götürdük fakat oralardan da oğlumla ilgili bir cevap bulamadık."



Anne Karakaş, tedavi için tekrar ABD'ye çağrıldıklarını belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Amerika'ya gittik, geldik. Tekrar gitmemiz gerekiyor. Haber bekliyorduk. Bu haber de Amerika'dan geldi. Bizi haziran ayının ilk haftası bekliyorlar. Tedavi süreci şu anda Amerika'da kontrol amaçlı gözüküyor. Gittiğimiz zaman artık çocuğumun durumuna göre ameliyatlar yapılması gerekiyorsa yapılacak. Eşim, oğlum ve ben gitmek zorundayız. Devlet oğlumla ikimizi gönderiyor. Tedavi masraflarımızı karşılıyor. Fakat 3'üncü bir kişinin karşılamıyor. Bizim de uzun yıllardan beri oğlumla ilgilendiğimiz için maddi durumumuz yok. Eşimin yanımda gelebilmesi için ben devletimizden, insanlarımızdan yardım istiyorum."

"SAĞLIĞINA NE ZAMAN KAVUŞACAĞI HİÇ BELLİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ayşen Karakaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Amerika'dan geldikten sonra bizi aramıştı. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Biz yeniden Amerika'ya gideceğiz Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyorum. İlginizi, alakanızı bekliyorum. Size ihtiyacımız var. Lütfen bize geri dönün. Sesimizi duyun. Temennimiz oğlumun çok çabuk iyileşmesi, ameliyatlarının bitmesi ama bu hiç belli değil. Sağlığına ne zaman kavuşacağı hiç belli değil. Bunu doktorlarımız dahil hiç kimse bilmiyor."



Karakaş, oğlunu tedavi için sürekli il dışına götürdüğü için iş bulamadığına ve maddi sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek "6-7 yıldan beri hep hastanelerde olduğumuz için belirli bir düzenimiz yok. Bu yüzden oğlumu her ay Ankara'ya götürmek durumundayım. Ameliyatların yapılması şart. Bu yüzden iş bulmak çok zor. Şartlar uymadığı için çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Hayat şartları zor. Bir tane daha çocuğum var. Okula gidiyor. Yani gerçekten çok çaresiz duruma geldik." ifadelerini kullandı.

"HALA YUTMA SORUNLARI VAR"



Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutku Soyer, Kayra'nın tedavisinin Türkiye ve ABD'de devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Kayra Yaman adlı hastamız koroziv madde içmesi sonrası yemek borusunda yanık nedeniyle ülkemizde birçok tedaviler yapıldıktan sonra ABD'de de tedavisine devam edilmiş ancak hala yutma sorunları olan ve ABD dönüşünde aralıkla genişletme yaptığımız bir hastadır. Hastamızın hala tedavisi Türkiye ve ABD'de devam etmektedir. Koroziv madde olarak bilinen evlerde temizlik amacıyla kullanılan birçok maddenin çocuklar tarafından ağza alınması bu ve buna benzer ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu konuya ilişkin koruyucu sağlık çalışmaları ve halkımızın bilinçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Ülkemizde bu ev kazaları yüzünden Kayra gibi birçok çocuk bulunmakta ve ülkemizde uygun şekilde tedavi edilmektedir."