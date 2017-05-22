SMA hastası Eymen Çapkın kurtarılamadı

Sakarya'da on binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan ve Türkiye'nin yardım için seferber olduğu 6,5 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde ikamet eden Metin ve Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebekleri Eymen, on binde bir görülen Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanmıştı.
İHA'nın haberine göre 2.5 aydır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümünde yatan Eymen, solunum cihazına bağlı yaşıyordu.
Eymen bebek için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılmış, spor kulüpleri de yardım için ayağa kalkmıştı. Kısa süre önce evine götürülen küçük Eymen, tekrar rahatsızlanınca annesi ve babası tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Eymen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Misafir 10 dakika önceRabbim mekanını cennet eylesin yavrum benim :(00
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Misafir 11 dakika önceAh yavrum mekanın cennet olsun ailesine sabır zor ama yinede sabır00
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Misafir 11 dakika önceAllah'ım aileye sabir versin , Ailesinden once Cennet e gidip onlari karsilayacak inşaallah00
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Misafir 23 dakika öncebu kadar yazılı, görsel ve sosyal medya içerisinde bir çocuğu kurtaramadık ya, yazıklar olsun hepimize.00
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Misafir 24 dakika önceAllah ailesine sabır versin00
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Misafir 26 dakika önceAmin00
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Misafir 29 dakika önceAllah rahmet eylesin. İnşaallah anne babasi için rahmet vesilesi olur00
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Misafir 32 dakika önceMekanı cennet olsun melekk eymen00
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Misafir 39 dakika öncemekanı cennet Allah kallanlara birdeha evlat acısı yaşatmasın30
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Misafir 40 dakika önceMeleklerin yanı olsun mekanı inşallah ALLAH anasına babasına sabır versin30
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Misafir 41 dakika önceeymenim keske turk degilde suriyeli olsaydin36
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Misafir 2 dakika öncesen de 1 nebze insan olsaydın keşke00
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Misafir 43 dakika önceallah bu cocugun vebalini saglik bakanindan sorar insallah03
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Misafir 44 dakika önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sabır versin00
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Misafir 44 dakika önceAllah rahmet eylesin. Eymen ailesine sabırlar dilerim. Rabbim evlat acısını kimseye vermesin. Çekmeyen bilmez.00
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Misafir 45 dakika öncecennet seni bekler...30
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Misafir 46 dakika önceAllah sabirlik guc versin00
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Misafir 56 dakika öncebilmem kaç milyonlara milletin parasıyla saat alanlar öbür dünyada bu bebeğin hakkını nasıl ödeyeceksiniz merak ediyorum00