SMA hastası Eymen Çapkın kurtarılamadı

Sakarya'da on binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan ve Türkiye'nin yardım için seferber olduğu 6,5 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde ikamet eden Metin ve Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebekleri Eymen, on binde bir görülen Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanmıştı.

İHA'nın haberine göre 2.5 aydır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümünde yatan Eymen, solunum cihazına bağlı yaşıyordu.

Eymen bebek için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılmış, spor kulüpleri de yardım için ayağa kalkmıştı. Kısa süre önce evine götürülen küçük Eymen, tekrar rahatsızlanınca annesi ve babası tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Eymen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.