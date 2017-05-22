Eymen Çapkın Sakarya
SAĞLIK

SMA hastası Eymen Çapkın kurtarılamadı

Sakarya'da SMA hastalığına yakalanan ve kurtarılmak için Türkiye'nin seferber olduğu Eymen Çapkın hayatını kaybetti

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:37:14 Güncelleme: 19:13:48 İHA

Sakarya'da on binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan ve Türkiye'nin yardım için seferber olduğu 6,5 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde ikamet eden Metin ve Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebekleri Eymen, on binde bir görülen Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanmıştı.

İHA'nın haberine göre 2.5 aydır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümünde yatan Eymen, solunum cihazına bağlı yaşıyordu.

Eymen bebek için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılmış, spor kulüpleri de yardım için ayağa kalkmıştı. Kısa süre önce evine götürülen küçük Eymen, tekrar rahatsızlanınca annesi ve babası tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Eymen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 10 dakika önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin yavrum benim :(
  • Misafir 11 dakika önce
    Ah yavrum mekanın cennet olsun ailesine sabır zor ama yinede sabır
  • Misafir 11 dakika önce
    Allah'ım aileye sabir versin , Ailesinden once Cennet e gidip onlari karsilayacak inşaallah
  • Misafir 23 dakika önce
    bu kadar yazılı, görsel ve sosyal medya içerisinde bir çocuğu kurtaramadık ya, yazıklar olsun hepimize.
  • Misafir 24 dakika önce
    Allah ailesine sabır versin
  • Misafir 26 dakika önce
    Amin
  • Misafir 29 dakika önce
    Allah rahmet eylesin. İnşaallah anne babasi için rahmet vesilesi olur
  • Misafir 32 dakika önce
    Mekanı cennet olsun melekk eymen
  • Misafir 39 dakika önce
    mekanı cennet Allah kallanlara birdeha evlat acısı yaşatmasın
  • Misafir 40 dakika önce
    Meleklerin yanı olsun mekanı inşallah ALLAH anasına babasına sabır versin
  • Misafir 41 dakika önce
    eymenim keske turk degilde suriyeli olsaydin
  • Misafir 2 dakika önce
    sen de 1 nebze insan olsaydın keşke
  • Misafir 43 dakika önce
    allah bu cocugun vebalini saglik bakanindan sorar insallah
  • Misafir 44 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sabır versin
  • Misafir 44 dakika önce
    Allah rahmet eylesin. Eymen ailesine sabırlar dilerim. Rabbim evlat acısını kimseye vermesin. Çekmeyen bilmez.
  • Misafir 45 dakika önce
    cennet seni bekler...
  • Misafir 46 dakika önce
    Allah sabirlik guc versin
  • Misafir 56 dakika önce
    bilmem kaç milyonlara milletin parasıyla saat alanlar öbür dünyada bu bebeğin hakkını nasıl ödeyeceksiniz merak ediyorum
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