Güneş kremi
SAĞLIK

Yeni nesil güneş kremiyle sağlıklı ve etkin koruma!

Anadolu Üniversitesi öğrencileri daha az malzemeyle daha etkin koruyuculuk sağlayan, hassas cilde ve bebeklere zarar vermeyen tamamen güvenli yeni nesil güneş kremi geliştirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 08:33:33 Güncelleme: 08:37:08 AA

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencileri Seda Soydan ve Aycan Dilay Şener, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ender Suvacı ile Prof. Dr. Emel Özel danışmanlığında daha az malzemeyle daha etkin koruyuculuk sağlayan, hassas cilde ve bebeklere zarar vermeyen tamamen güvenli yeni nesil güneş kremi geliştirdi.

Yaklaşık bir yıl süren bitirme tezi projesinin danışmanlarından ve AÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvacı, yaptığı açıklamada, projenin amacının tamamen güvenli bir güneş kremini üretmek olduğunu vurguladı.

Mikron ve nano boyutlu aktiflerdeki bu iki problemi gördüklerini ve nano partiküllerin belirli bir düzende bir araya gelmelerini sağlayıp mikron boyutlu plakalar yaptıklarını anlatarak, "Böylece güneş altında şeffaf olan ve deri altına nüfuz etmeyen, deri üstünde kalan güvenli tozlar oluşturduk. Bu bitirme tezi çalışmasında da bu tozlarla güneş kremi formülasyonları geliştirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ÖZGÜN GÜNEŞ KREMİ"

Prof. Dr. Suvacı, ortaya çıkarttıkları çinko oksit esaslı güneş kremin ABD'de ve diğer ülkelerde güvenli fiziksel koruyucu olarak kabul edildiğini bildirdi.

Projede çalışan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencisi Seda Soydan ise projede MicNo çinko oksit tozları kullanarak tamamen fiziksel koruyucu içeren yeni nesil güneş kremi ürettiklerini vurguladı.

Piyasadaki birçok güneş kreminin kimyasal koruyucu içerdiğini dile getiren Soydan, şunları kaydetti: "Güneş kreminde fiziksel koruyucu olarak çinko oksit ve titanyum dioksit olmak üzere iki önemli koruyucu var. Çinko oksit cilde zarar veren UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyuculuk sağlaması nedeniyle bir adım öne çıkmaktadır. Bunun dışında kimyasal koruyucu güneş kremleri UVA ve UVB gibi cilde zararlı ışınları absorbe ederken, fiziksel güneş kremleri absorbe etmenin yanında saçılma da sağlıyor. Bununla birlikte kimyasal koruyucular kaşıntı, ciltte dökülme, alerji gibi reaksiyonlar yaratırken, fiziksel koruyuculardan oluşan güneş kremleri ciltte herhangi bir fiziksel irritasyon yapmıyor. Yağ içinde su fazı kullanarak ürettiğimiz güneş kremi, daha fazla nemlendirme özelliğine de sahip. Özellikle bebeklerde daha iyi koruma sağlayacak. Çalışmamız, yaklaşık bir yıllık emeğin ardından ortaya çıktı. Ürünümüz görüşme gerçekleştireceğimiz firmalara satışa hazır halde."

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