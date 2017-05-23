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Dünyanın üçüncü penis nakli yapıldı!

Sünneti sırasında penisini kaybeden 40 yaşındaki adama dünyanın üçüncü penis nakli yapıldı. Renk değişikliği sorunu olan adama 8 ay sonra tıbbi dövme yapılacak

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17 yıl önce sünnet sırasında penisini kaybeden 40 yaşındaki adama dünyanın üçüncü başarılı penis nakli yapıldı. Ancak renk tutarsızlığının olduğunu belirten uzmanlar, bu sorunun dövme ile giderileceğini açıkladı.

MİLYONLUK PENİS NAKLİ...

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; etik sebeplerden dolayı ismi açıklanmayan hastaya Nisan ayında dünyanın üçüncü başarılı penis nakli yapıldı. Başarılı nakil Güney Afrika cerrahları tarafından yapıldı. Uzmanlar, nakil yapılan hastanın üriner ve üreme işlevlerini altı ay içinde tekrar kazanacağını açıkladı. Renk uyuşmazlığı sorununun ise sekiz ay içinde tıbbi dövme ile düzeltileceğini vurguladılar.

İLK BAŞARILI PENİS NAKLİ YAPILDI

"HASTANIN DURUMU İYİ"

Yaklaşık 10 saat süren penis nakli ameliyatı, Stellenbosch Üniversitesi işbirliğiyle Cape Town'daki Tygerberg Hastanesi'nde bu prosedürün ikinci kez başarıyla gerçekleştirilmesini sağladı. 

ABD’DE İLK PENİS NAKLİ YAPILDI

Stellenbosch Üniversitesi Üroloji Bölüm Başkanı Profesör André van der Merwe, uzun süren ameliyatın başında bulundu ve hastanın iyi durumda olduğunu söyledi.

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Misafir - 38 dakika önce - Cevapla
0 0 0 boyunu tutturmuşlar ama rengini tutturamamışlar.. fıkranın tersine..
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