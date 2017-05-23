SAĞLIK

Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!

23 Mayıs 2017 Salı, 11:25:52 HABERTURK.COM

  • 1 Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!
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    Uzmanlar, bacağını kene ısıran kadının sosyal medyada kısa sürede 31 milyon defa izlenen videosuyla ilgili uyarılarda bulundu.

  • 2 Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!
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    Daily Mail'de yer alan habere göre; videoda bacağındaki keneden kurtulmak isteyen bir kadın, kenenin üstüne nane yağı dökerek bekliyor. Çok kısa bir süre sonra cilde saplanmış olan kene bulunduğu yerden, müdahale bile edilmeden çıkıyor.

  • 3 Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!
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    Ardından kadın, koruyucu hiçbir şey olmadan çıplak elle tuttuğu keneyi bacağından alıyor.

  • 4 Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!
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    Havaların ısınmasıyla başlayan kene tehdidine karşı ise uzmanlar, bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmiyor. Yöntem, kenenin ölümcül Lyme hastalığına yol açabilecen bakterileri ortaya çıkarabileceği hakkında uyarıyor.

  • 5 Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!
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