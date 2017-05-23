Vücudundaki keneyi nane yağıyla çıkarttı!

Uzmanlar, bacağını kene ısıran kadının sosyal medyada kısa sürede 31 milyon defa izlenen videosuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Daily Mail'de yer alan habere göre; videoda bacağındaki keneden kurtulmak isteyen bir kadın, kenenin üstüne nane yağı dökerek bekliyor. Çok kısa bir süre sonra cilde saplanmış olan kene bulunduğu yerden, müdahale bile edilmeden çıkıyor.
Ardından kadın, koruyucu hiçbir şey olmadan çıplak elle tuttuğu keneyi bacağından alıyor.
Havaların ısınmasıyla başlayan kene tehdidine karşı ise uzmanlar, bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmiyor. Yöntem, kenenin ölümcül Lyme hastalığına yol açabilecen bakterileri ortaya çıkarabileceği hakkında uyarıyor.