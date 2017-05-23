Ekmeksiz diyet
SAĞLIK

Diyetisyen Deniz Tığlı: "Ekmeksiz diyet olmaz"

Ekmeksiz diyetin olmayacağını söyleyen Diyetisyen Deniz Tığlı, "Sağlıklı karbonhidrattan oluşan tam tahıllı ekmeklere beslenmede mutlaka yer verilmeli" dedi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:34:39 Güncelleme: 12:43:49

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, diyette yapılan en büyük yanlışların başında kişilerin günlük beslenmesinde ekmeği tamamen çıkarmaları olduğuna dikkat çekerek, ekmeksiz diyetin olmayacağını söyledi.

Beslenme uzmanları arasında oldukça popüler olan 'ekmeksiz diyet olmaz' sözünü yineleyen Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, "Kişiler günlük beslenmesinde ekmeği tamamen çıkarması diyette yapılan en büyük yanlışların başında gelmektedir. Sağlıklı karbonhidrattan oluşan tam tahıllı ekmeklere beslenmede mutlaka yer verilmelidir" dedi.

Vücudun karbonhidratlara olan ihtiyacın önemine değinen Tığlı, "Başta vücudumuzdaki tüm organların doğru çalışması için gereklidir. Metabolizmanın en verimli şekilde çalışabilmesi özellikle zayıflamaya çalışırken yağ yakımının sağlanabilmesi için dahi ekmeği yani doğru karbonhidratı tüketmelisiniz. Ekmek çoğunlukla karbonhidrattan oluşur, içerisinde karbonhidrat dışında tahıldan gelen az miktarda protein bulunur. Yağ miktarı sıfır olan bir besindir. Birçok yiyecekle karşılaştırıldığında kalori değeri olarak da masum kalmaktadır, ekmekten korkmayın" diye konuştu.

Dikkat edilmesi gereken hususun ise porsiyon miktarı olduğunu, her bireyin ekmek veya karbonhidrat ihtiyacının birbirinden farklı olduğunun atlanmaması gerektiğini ifade eden Tığlı, günlük ekmek ihtiyacının 4 dilimden 8 dilime kadar değişebileceğini, ekmek alırken dikkat edilmesi gereken noktanın ise beyazlatılmamış, tam tahıl tanelerinden oluşan ekmekler olduğunun altını çizdi.

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