Zonguldak
SAĞLIK

Beyin anevrizması geçiren Volkan Gültekin yeniden ayaklanıp, konuşmaya başladı!

Zonguldak'ta yaşayan Volkan Gültekin, 3 defa beyin anevrizması geçirdi. Felç kalan Gültekin, 6 ay önce başladığı fizik tedavi sayesinde hem ayağa kalkabiliyor hem de konuşabiliyor

23 Mayıs 2017 Salı, 16:13:42 Güncelleme: 16:24:28 DHA

Zonguldak'ta, 2011-2015 yılları arasında 3 kez 'beyin anevrizması' geçirip felç olan 41 yaşındaki Volkan Gültekin, 6 ay önce hastanede başladığı, evde de eşi Nuran Gültekin'in desteğiyle sürdürdüğü fizik tedavi ile yeniden ayağa kalkıp konuşmaya başladı. Nuran Gültekin, "Bu hastalıktan geri dönen neredeyse hiç yok. Biz bunu başardık" dedi.

TEDAVİSİ 6 AY SÜRDÜ

DHA'nın haberine göre; 4 çocuk babası Volkan Gültekin, bir fabrikada şoför olarak çalışırken 2011 yılının Kasım ayında 'beyin anevrizması' geçirdi. Gültekin, İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu ve yeniden işine döndü. Ancak kısa süre sonra ikinci kez 'beyin anevrizması' oluşan Gültekin, tekrar tedaviye alındı. Malulen emekliye ayrılan Gültekin, tedavisi devam ederken 2015 yılının Nisan ayında 3'üncü kez tekrarlayan 'beyin anevrizması' nda ölüm tehlikesiyle karşılaştı. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 ay yoğun bakımda kalan Gültekin, doktorunun tehlikeli gördüğü ameliyatı ailesinin de onayı ile kabul etti. Gültekin, ameliyatı başarılı geçse de tamamen felç oldu ve hareket kabiliyetini, konuşma yetisini kaybetti.

FİZİK TEDAVİ İLE AYAĞA KALKTI

Volkan Gültekin, buradaki tedavi süreci tamamlanması ardından 6 ay önce Bolu'daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı. Bu sırada Volkan Gültekin'i eşi Nuran Gültekin bir an olsun yalnız bırakmadı. İlk 2 aylık tedaviden sonra sol ayak baş parmağını oynatan Volkan Gültekin, sonraki süreçte ayağa kalkmayı da başardı. Şimdi haftanın belli günleri hastanede tedavi seanslarına katılan, diğer günler evde eşinin yardımıyla fizik tedavisini sürdüren Volkan Gültekin, destek ile yürüyebiliyor. Yeni yeni konuşmaya da başlayan Volkan Gültekin, azmi ile diğer hastalara örnek oldu.

'BANA FİZYOTERAPİST NURAN DİYORLAR'

Nuran Gültekin, eşinin ayağa kalkıp yürüyebileceğine inandığı için hastalığa yakalandığı andan ilk adımını attığı güne kadarki her aşamasını sosyal paylaşım sitesindeki sayfalarından yayınladıklarını söyledi. Mücadelelerin diğer hastalara ve ailelere örnek olmasını istediğini ifade eden Nuran Gültekin, şöyle konuştu: "Bolu'da tedavi görmeye başladığımızda hiçbir tepki yoktu. Sadece gözleri oynuyordu. Yataktan alamıyorduk. Şimdi çok şükür elleri ayakları oynuyor. Yemek yiyemiyordu. Yürümeye de başladı. Ben hiç durmadan fizik tedavi yaptırdım. Gördüklerimi, öğrendiklerimi uyguladım. Fizyoterapistimizde sıramız gelmeden çalışmaya başlıyorduk. Fizyoterapistimiz de bize çok moral verdi ve Allah'a şükür eşimi ayağa kaldırmayı başardık. Doktorlar beyin sapı anevrizmasından bu kadar geri dönen bir hasta görmediklerini bize söyledi. Bu hastalıktan geri dönen neredeyse hiç yok. Biz bunu başardık. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizi unutmaması için fotoğraflarımızdan hazırlattığım videoyu izletiyordum. Onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Pes ettiği, çalışmak istemediği zaman o videoları izleyince hırslanıyordu. Doktorlar şu an eşime mucize olarak bakıyor. Bana 'Fizyoterapist Nuran' diyorlar. Çok uğraştım, çalıştım ve eşimi ayağa kaldırdım. Tamamen iyileşene kadar da durmayacağım."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    Maaşallah
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?
SAĞLIK

Sosyal medyadaki 'like'lar bizi neden mutlu ediyor?
Sağlık Bakanı Akdağ: Sağlık doğrudan ve güçlü bir şekilde siyasetten etkileniyor
SAĞLIK

Sağlık Bakanı Akdağ: Sağlık doğrudan ve güçlü bir ...
"Light sigaralar kanser vakalarını artırdı!"
SAĞLIK

O sigaralardan sonra kanser patladı!
Ciğerlerindeki kistler ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle çıkartıldı!
SAĞLIK

Türkiye'de ilk kez uygulandı! Ciğerlerindeki köpek ...
Diyetisyen Deniz Tığlı: "Ekmeksiz diyet olmaz"
SAĞLIK

Ekmeği hayatınızdan çıkarmayın! Çünkü...
"Danışmadan ilaç kullanmak sağlık açısından büyük risk"
SAĞLIK

İşte gelişigüzel ilaç kullanmanın sakıncaları...
"Light sigaralar kanser vakalarını artırdı!"
SAĞLIK

O SİGARALARDAN SONRA KANSER PATLADI!
Diyetisyen Deniz Tığlı: "Ekmeksiz diyet olmaz"
SAĞLIK

EKMEĞİ HAYATINIZDAN ÇIKARMAYIN! ÇÜNKÜ...
Ciğerlerindeki kistler ardışık kapalı ameliyat yöntemiyle çıkartıldı!
SAĞLIK

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI! CİĞERLERİNDEKİ KÖPEK KİSTLERİNİ BÖYLE ALDILAR...
Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?
SAĞLIK

SOSYAL MEDYADAKİ 'LİKE'LAR BİZİ NEDEN MUTLU EDİYOR?
"Danışmadan ilaç kullanmak sağlık açısından büyük risk"
SAĞLIK

İŞTE GELİŞİGÜZEL İLAÇ KULLANMANIN SAKINCALARI...
Sağlık Bakanı Akdağ: Sağlık doğrudan ve güçlü bir şekilde siyasetten etkileniyor
SAĞLIK

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: SAĞLIK DOĞRUDAN VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SİYASETTEN ETKİLENİYOR