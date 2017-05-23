Malatya'da yaşayan İbrahim Polat önce bacaklarını kaybetti, şimdi de vücudu kurtlandı

Malatya'da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağından olan İbrahim Polat, o günden sonra dram üzerine dram yaşadı. Kazadan sonra iki ayağını kaybeden Polat'ın şimdi ise vücudu kurtlandı.

İHA'da yer alan habere göre; Malatya'da ikamet eden 45 yaşındaki İbrahim Polat'ın hayatı geçirdiği trafik kazasıyla kabusa döndü. Kaza sonrası iki bacağından olan talihsiz adam, şuanda kalçasında oluşan bası yaralarından kaynaklı kurtlanmalarla baş etmeye çalışıyor. Aşırı kiloları nedeniyle de zor anlar yaşayan Polat, kurtlanma nedeniyle çaldığı tüm kapılardan eli boş döndü.

Kalçasındaki bası yaralarından oluşan kurtlanmalardan kurtulmak isteyen talihsiz adam, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yardım bekliyor.