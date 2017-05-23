SMA
SAĞLIK

SMA Hastaları için Sağlık Bakanlığı devreye girdi!

23 Mayıs 2017 Salı, 17:50:13 Güncelleme: 18:15:10

SMA hastaları için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! SGK'nın SMA ilaçlarını karşılaması için yazı yazıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın SGK'ya ilettiği yazı şöyle:

"08/05/2017 tarihli 23642684-010.99- E.903 sayılı yazımız ile, bilimsel kanıtlar çerçevesinde, oluşturulan kullanım kriterlerine uyan SMA Tip 1 vakalarında, Nusinersen etkin maddeli Spinraza isimli ilacın kullanımının uygun olacağının değerlendirildiğini belirten görüşümüz kurumunuza iletilmişti.

22/05/2017 tarihi itibarı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına Spinraza isimli ilaç için, 253 hasta adına yurt dışı ilaç kullanım başvurusu ulaşmıştır (253 hastanın 132’si SMA Tip 1 tanılıdır). Bu başvurular; ilgili yazıda belirtilen 05/04/2017 tarihli toplantıda belirlenen yurt dışı ilaç kullanım kriterleri doğrultusunda TİTCK bünyesindeki bilimsel komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, ülkemizde ruhsatı ve ruhsat başvurusu bulunmayan ilgili ilacın 31 hastada (Erken erişim programı kapsamına alınan 10 hasta dışında) yükleme dozu olan ilk 4 dozunun kullanımına onay verilmiştir. Onay yazıları başvuruyu yapan hekimlere ve ilacın temininin sağlanması amacıyla Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) iletilmiştir.

132 SMA Tip 1 tanılı hastamız, İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kriterlerine göre değerlendirildiğinde ise, bu hastaların 114’ünün bu kriterleri karşıladığı görülmüştür (31 yurt dışı ilaç kullanım onayı alan hastamız dahil).

İlgili yazı kapsamındaki kriterlere uyan hastalarımız ile birlikte İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kriterlerine uygun SMA Tip 1 tanılı hastalarımız için de ilgili ilacın geri ödeme kapsamına alınması çalışmalarının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır."

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 8
  • Misafir 51 saniye önce
    O çocuk öldükten sonra ne fayda
  • Misafir 8 dakika önce
    Göstermelik işler yapan bakan Hastahane eskisinden daha beter randevu sistemi rezil sanki çok başarılıydı gibi algı yaratılıyor geçmiş ola
  • Misafir 10 dakika önce
    Geç kalınmış bir uygulama yine de umut verici.
  • Misafir 13 dakika önce
    illa can kaybımı olması lazımdı
  • Misafir 22 dakika önce
    illa birilerinin ölmesi mi lazım
  • Misafir 23 dakika önce
    Haberin bir kelimesini bile okumadım ama o çocuk öldükten sonra bu haberi okumak...... Bizim ülkemizde bir şeylerin olması için illede birilerinin ölmesi gerekiyor çok yazık...
  • Misafir 24 dakika önce
    geç kaldınız yazık oldu evlatlara!!!
  • Misafir 25 dakika önce
    Şimdi mi aklınıza geldi . Giden yavrucagın suçu neydi.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı!
SAĞLIK

Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı!
Malatya'da yaşayan İbrahim Polat önce bacaklarını kaybetti, şimdi de vücudu kurtlandı
SAĞLIK

Trafik kazası hayatını kabusa çevirdi! Vücudunu kurtlar bastı. ...
Obezite kansere yol açar mı?
SAĞLIK

Şok! O hastalığın tam 11 kanser türüyle ilişkisi bulundu. ...
Diş beyazlatıcı macunlar sağlıklı mı?
SAĞLIK

Bu tavsiye beyazlatıcı macunların pabucunu dama ...
Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?
SAĞLIK

Sosyal medyadaki 'like'lar bizi neden mutlu ediyor?
Beyin anevrizması geçiren Volkan Gültekin yeniden ayaklanıp, konuşmaya başladı!
SAĞLIK

Geri dönen neredeyse hiç yoktu ama...
Beyin anevrizması geçiren Volkan Gültekin yeniden ayaklanıp, konuşmaya başladı!
SAĞLIK

GERİ DÖNEN NEREDEYSE HİÇ YOKTU AMA...
Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?
SAĞLIK

SOSYAL MEDYADAKİ 'LİKE'LAR BİZİ NEDEN MUTLU EDİYOR?
Diş beyazlatıcı macunlar sağlıklı mı?
SAĞLIK

BU TAVSİYE BEYAZLATICI MACUNLARIN PABUCUNU DAMA ATABİLİR!
SMA Hastaları için Sağlık Bakanlığı devreye girdi!
SAĞLIK

SMA HASTALARI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ!
Obezite kansere yol açar mı?
SAĞLIK

ŞOK! O HASTALIĞIN TAM 11 KANSER TÜRÜYLE İLİŞKİSİ BULUNDU...
Kilis'te Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı!
SAĞLIK

GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI!