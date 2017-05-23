SMA hastaları için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! SGK'nın SMA ilaçlarını karşılaması için yazı yazıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın SGK'ya ilettiği yazı şöyle:
"08/05/2017 tarihli 23642684-010.99- E.903 sayılı yazımız ile, bilimsel kanıtlar çerçevesinde, oluşturulan kullanım kriterlerine uyan SMA Tip 1 vakalarında, Nusinersen etkin maddeli Spinraza isimli ilacın kullanımının uygun olacağının değerlendirildiğini belirten görüşümüz kurumunuza iletilmişti.
22/05/2017 tarihi itibarı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına Spinraza isimli ilaç için, 253 hasta adına yurt dışı ilaç kullanım başvurusu ulaşmıştır (253 hastanın 132’si SMA Tip 1 tanılıdır). Bu başvurular; ilgili yazıda belirtilen 05/04/2017 tarihli toplantıda belirlenen yurt dışı ilaç kullanım kriterleri doğrultusunda TİTCK bünyesindeki bilimsel komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, ülkemizde ruhsatı ve ruhsat başvurusu bulunmayan ilgili ilacın 31 hastada (Erken erişim programı kapsamına alınan 10 hasta dışında) yükleme dozu olan ilk 4 dozunun kullanımına onay verilmiştir. Onay yazıları başvuruyu yapan hekimlere ve ilacın temininin sağlanması amacıyla Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) iletilmiştir.
132 SMA Tip 1 tanılı hastamız, İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kriterlerine göre değerlendirildiğinde ise, bu hastaların 114’ünün bu kriterleri karşıladığı görülmüştür (31 yurt dışı ilaç kullanım onayı alan hastamız dahil).
İlgili yazı kapsamındaki kriterlere uyan hastalarımız ile birlikte İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kriterlerine uygun SMA Tip 1 tanılı hastalarımız için de ilgili ilacın geri ödeme kapsamına alınması çalışmalarının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır."
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Misafir 51 saniye önceO çocuk öldükten sonra ne fayda00
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Misafir 8 dakika önceGöstermelik işler yapan bakan Hastahane eskisinden daha beter randevu sistemi rezil sanki çok başarılıydı gibi algı yaratılıyor geçmiş ola00
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Misafir 10 dakika önceGeç kalınmış bir uygulama yine de umut verici.00
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Misafir 13 dakika önceilla can kaybımı olması lazımdı00
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Misafir 22 dakika önceilla birilerinin ölmesi mi lazım00
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Misafir 23 dakika önceHaberin bir kelimesini bile okumadım ama o çocuk öldükten sonra bu haberi okumak...... Bizim ülkemizde bir şeylerin olması için illede birilerinin ölmesi gerekiyor çok yazık...00
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Misafir 24 dakika öncegeç kaldınız yazık oldu evlatlara!!!00
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Misafir 25 dakika önceŞimdi mi aklınıza geldi . Giden yavrucagın suçu neydi.00