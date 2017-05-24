Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!

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Today Online'da yer alan habere göre; kullandığı protezlerden memnun kalmadı ancak istediği protez için ise büyük paralar ödemesi gerekiyordu. 3D baskı teknolojisini duydu ve bu teknolojiyi öğrenmeye karar verdi, tarayıcı ve yazıcı satın aldı. Tıbbi eğitim almadı ama bolca video izledi.