SAĞLIK

Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:39:47 HABERTURK.COM

  • 1 Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!
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    46 yaşındaki Tayvanlı Chang Hsien-Liang'da bir iş kazası sonucunda sağ elini kaybetti.

  • 2 Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!
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    Today Online'da yer alan habere göre; kullandığı protezlerden memnun kalmadı ancak istediği protez için ise büyük paralar ödemesi gerekiyordu. 3D baskı teknolojisini duydu ve bu teknolojiyi öğrenmeye karar verdi, tarayıcı ve yazıcı satın aldı. Tıbbi eğitim almadı ama bolca video izledi.

  • 3 Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!
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    Birçok denemeden sonra, taşınabilir parmaklarıyla 4,000 dolara mal ettiği bir kol üretti. "Çok mutlu ve heyecanlıydım, sonunda tasarımım kullanılabilir" dedi ve başkalarına yardım etmeye karar verdi.

  • 4 Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!
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    Chang Hsien-Liang, Tayvan’da dokuz aylıkken talihsiz bir kaza sonucu elini kullanamaz hale gelen Angel Peng'e yardım etmeye karar verdi.

  • 5 Chang Hsien-Liang 3D yazıcı ile hem kendisine hem küçük bir kıza protez el yaptı!
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    Küçük kızın annesi Peng Ji-han, "Angel, bir elinin olmamasının normal olduğunu düşünerek büyüdü" diyerek, kızına pahalı bir protez alamadığını ifade etti.

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