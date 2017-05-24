Çocuklarda sünnet ne zaman yapılmalı?

Üroloji Uzmanı Dr. Deniz Arslan, çocukların cinsel gelişme dönemi olan 1-6 yaş arasında sünnet edilmemesi gerektiğini, aksi takdirde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabildiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; okulların kapanmasına kısa bir süre kala çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, yaz aylarını tercih etmesi ile yaklaşan sünnet sezonunda, doktorlar ailelere uyarılarda bulundu. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Deniz Arslan, çocukların mutlaka 7 yaşında sonra sünnet edilmesi gerektiğini belirterek, "13 yaşına kadar ergenlik çağına girene kadar herhangi bir yaşta yapılabilir ama tıbbi olarak önerilen yaş 7 yaşından sonradır. 7 yaşından önceki çocuklara sünnet kavramını anlatmak ve açıklamak mümkün değil, çocuğun onu anlaması da mümkün değil. Dolayısıyla çocuğa yapılacak herhangi bir işlem çocuğun psikolojisini bozabilir, ileride cinsel yaşantısında çeşitli olumsuzlara yol açabilir" dedi.



"ÇOCUĞUN 1-6 YAŞ ARASI CİNSEL GELİŞME DÖNEMİDİR"

Özellikle 1 ile 6 yaş arasındaki çocukların cinsel gelişme dönemi olduğuna dikkat çeken Dr. Arslan, "1-6 yaş arası falik dönem dediğimiz cinsel gelişme dönemidir ve o yaş aralığında cinsel bölge çok önemlidir. Çocuklar bu yaşlarda o bölgeden çok büyük haz alırlar, keyif alırlar. O bölge onlar için çok önemlidir. O bölgede o yaşlarda yapılacak olan bir işlem çocukta ileri ki yaşlarda, o bölgede bir eksiklik olmuş olma duygusu oluşturabilir. Dolayısıyla 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda sünneti tavsiye etmiyoruz. Bu işlemi kavrayabileceği, anlatılanı anlayabileceği bir yaş olan 7 yaş ve sonrasındaki herhangi bir yaşta yapılması gerekiyor" diye konuştu.



"AVRUPA ÜLKELERİNDE 13 YAŞ ALTINDA YAPILMASI SAKINCALI"

Çocukların 8, 9 ya da 10 yaşında sünnet olmasının mümkün olduğunu ve dinde herhangi bir yaş aralığı belirtilmediğine işaret eden Dr. Deniz Arslan, Avrupa Birliği ülkelerinde 13-14 yaşında önce sünnet işleminin sakıncalı bulunduğunu söyledi. Sünnetin en önemli faydasının cinsel yolla bulaşan hastalık riskini azaltmak olduğunu belirten Arslan, küçük yaşta çocuğun cinsel ilişki ihtimalinin de olmadığını ve psikolojisinin kaldırabileceği yaşlarda yapılması gerektiğini vurguladı.



"SÜNNETİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİ VE BOYUNUN UZAMASIYLA İLİŞKİSİ YOK"

Çocuğun gelişimi, boyunun uzaması ile sünnet arasında hiçbir ilişki olmadığına da değinen Dr. Arslan, "3, 4 ya da 5 yaşındaki çocuklarda bunun için acele etmenin gereği yok. O yaşlarda sünnet olduğu zaman çocuğun ne boyu artar, ne kilosu artar ne de başka bir yerinde çok daha farklı bir gelişme olur. İnsanlarda 'Biz küçük yaşlarda sünnet edelim, çocuğun boyu uzasın' gibi yanlış bir inanış var. Böyle bir şey olsaydı Türkler dünyanın en uzun boylu insanları olurlardı, Amerikalılar, İngilizler, İtalyanlar gibi birçok ülkede boy kısalığı problemi olurdu. Boy kısalığı ile sünnetin arasında hiçbir ilişki yok" ifadelerini kullandı.



"KOLLARINDAN BACAKLARINDAN TUTARAK ZORLA YAPILAMAZ"

Sünnetin zorla yapılmaması gerektiğini dile getiren Arslan, "Eğer zorla yaparsanız o çocukta mutlaka ilerde sıkıntılar yaşanabilir. Mümkün mertebe görüntüler eşliğinde, çocuğa bilgi vererek bu işlemin neden yapılması gerektiği ve nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Dolayısıyla çocuğun bu işi anlaması, korkmaması lazım. Kollarından, bacaklarından, ayaklarından birkaç kişinin tuttuğu, herkesin kahkahalarla güldüğü bir ortam düşünün; çocuğun bundan etkilenmemesi mümkün mü? Çocuğun psikolojisi için asla böyle bir şey yapmamak lazım. Zorla sünnet yapmamak gerekiyor çocuğa, eğer çocuk itiraz ediyorsa uyutmak gerekiyor" dedi.



"SÜNNET BİR AMELİYAT DOKTORLAR VE UZMANLAR YAPILMALI"

Sünnetin bir ameliyat olduğunu ve bu nedenle steril ortamlarda doktorlar ve uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Deniz Arslan, "Sünneti bu konuda uzmanlığı olan insanların, cerrahların yapması gerekiyor. Çünkü bir ameliyattır sünnet. Bu ameliyatı yapabilecek yetkinlikte doktorların, bu konuda özel olarak çalışmış insanların yapması gerekiyor. Mutlaka steril ortamda yapılmalı eğer mikrop kaparsa organı kaybetmeye götürecek sonuçlar doğabiliyor ve biz bunları görüyoruz" diye konuştu.



"ENDİŞELERİM VARDI, KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ"

Doktor Deniz Arslan tarafından sünnet edilen 9 yaşındaki Emir Murat Al da sünnet olmadan önce aynı işlemin yapıldığı başka çocukların görüntülerini izledi. Çocukların ağlamadığını ve acı hissetmediğini görüntülerden izleyen küçük çocuk, sünnet olmaya da korkmadan girdi. Sünnet işlemi gerçekleştikten sonra duygularını ifade eden Emir Murat Al, "Kendimi iyi hissediyorum ağrısı da yok. Biraz endişelerim vardı, doktor başka çocukların görüntülerini bana izletti, korkum geçti. Korkacak hiçbir şey yokmuş, herkes hastanede sünnet olsun" dedi.