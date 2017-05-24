Tiroid kanseri
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Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada!

Prof. Dr. Sevim Güllü, genellikle iyi seyirli olan tiroid kanserinin, Türkiye'de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:51:17 Güncelleme: 12:38:44 AA

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevim Güllü, genellikle iyi seyirli olan tiroid kanserinin, Türkiye'de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtti.

Güllü, 22-29 Mayıs Dünya Tiroid Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tiroid bezinin, boynun ön tarafında yerleşik, vücutta enerji metabolizması başta olmak üzere beyin, kalp, kaslar ve diğer birçok organın işlevini düzenleyen T4 ve T3 gibi hormonları salgılayan bir iç salgı bezi olduğunu ifade etti.

300 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TİROİD SORUNLARI YAŞIYOR

Tiroid hastalıklarının çok yaygın görüldüğünü aktaran Güllü, tüm dünyada 300 milyondan fazla kişinin çeşitli tiroid sorunları yaşadığını vurguladı.

Güllü, tiroid beziyle ilgili hastalıklar arasında, tiroid bezinin büyümesiyle ortaya çıkan guatr, tiroid bezinin aşırı çalışmasıyla kendini gösteren graves hastalığı, tiroid hormonlarının normalden çok salgılanmasıyla hipertiroidi, normalden az salgılanmasıyla hipotiroidi, bağışıklık sistemi bozukluğuyla ortaya çıkan trioid bezi iltihaplanması Hashimoto tiroidi, tiroid bezinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan tiroiditler ve tiroid kanserlerinin yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Güllü, "Tüm dünyada özellikle tiroid kanseri sıklığında artış mevcut. Türkiye'de de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser tiroid kanseri" açıklamasında bulundu.

"TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILMALI"

Tanı konmayan ya da tedavi edilmeyen tiroid hastalıklarının kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünün altını çizen Güllü, bunun için toplumsal farkındalığın mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı.

Güllü, çocukluk yaşlarında boynuna radyoterapi uygulananlar, ailesinde tiroid kanseri olanların tiroid kanseri gelişimi açısından risk taşıdığına dikkati çekerek, boyunda hızlı büyüyen kitle, ağrılı topaklar, ses kısıklığı, yutma zorluğu, ses değişikliği, öksürük gibi şikayetlere yol açan topakların kanser belirtisi olabileceği uyarısında bulundu.

Dernek olarak da toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, Tiroid Farkındalık Haftası dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Güllü, "Hafta boyunca Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde çeşitli etkinlikler yapılacak. Etkinlikler, derneğin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek" bilgisini verdi.

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