Yazın sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında ishal ve gıda zehirlenmeleri ilk sıralarda yer alıyor. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, sağlığınızı korumak için beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıralıyor:

BUNLARA DİKKAT!

● Açıkta satılan yiyeceği yemeyin.

● Yemek hazırlarken hijyene dikkat edin.

● Tavuk ürünlerini 70 derece üzerinde iyice pişirin.

● Derin dondurucudan çıkarılan besinler çözülsün diye oda sıcaklığına bırakmayın, buzluk altındaki bölmede bekletin.

● Her yemeği pişirdikten sonra sadece 1 kez ısıtıp 1 kez dondurun.

● Son kullanma tarihi geçtiği halde görüntüsü iyi olan ürünü atın.

● Buzdolabına koyduğunuz ürünlerde bakteri oluşuyorsa, dolabın içini bakterilerden arındırın ve düzenli aralıklarla dezenfekte edin.

● Buzdolabındaki sulu gıdaları ağzı kapalı olarak muhafaza edin.

● Yumurtaları yıkayarak saklamayın, kapalı yumurtalıklarda saklayın.

● Derin dondurucudan çıkarılarak çözdürülmüş etleri tekrar dondurmayın, 24 saatte tüketin. Etli yemekleri 2 günden uzun saklamayın.

● Dışarıda yemek yerken tezgâhlarda, oda ısısında bekletilen gıdaları almamaya dikkat edin.

SOSLU YEMEKLERİ BUZDOLABI DIŞINDA BEKLETMEYİN

● Buzdolabı dışında bekletilen soslu yiyeceklerin hemen servis edilip tüketilmesi öneriliyor. (Mayonezli, ketçaplı, farklı sos barındıran yiyecekler bu sınıfa giriyor.)

● Kasaptan alınan etlerin saklanmadan gün içinde tüketilmesi gerekiyor.

● Az pişmiş et yemek isteyenler dana etini bu haliyle pişirip yiyebilse de tavuk ve kıymanın iyi pişmesi çok önemli görülüyor.

SUDAKİ TEHLİKE!

Sıcak havada damacana veya sebil içinde durağan halde bekleyen suların bakteri üretmeye çok yatkın oldukları belirtiliyor. Evlerdeki pompa veya sebiller suyun bakterilenmesine yol açabiliyor.

ENFEKSİYON HALİNDE EVDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

● Vücudunuzdaki enfeksiyon için en önemli ilaç bol su içmektir.

● Doktor önerisi dışında kesinlikle antibiyotik kullanmayın.

● Besin zehirlenmesinde yapılan en büyük hata ishali durdurucu ve kusmayı engelleyici ilaç almaktır çünkü toksinler vücuttan atılırken elektrolit de kaybedilir. İlk kural dinlenmek ve bol su içmektir. Kaybedilen suyun ve elektrolitin mutlaka yerine konulması gerekir.

BESİN ZEHİRLENMELERİNDE BU DİYETİ UYGULAYIN

● Normalde tükettiğinizden daha fazla su için.

● Çiğ yenebilen sebzeleri yemeyin. Tercihinizi iyi pişmiş sebzelerden yana kullanın.

● Kabuklu meyve tüketin.

● Dondurma, süt ve dondurucudan çıkmış yiyeceklerden uzak durun. (Yoğurt ve ayran tüketilebilir.)

● İshalde kepekli ve tam tahıllı ekmekler yerine beyaz ekmek tüketin.

SALATALIK MALZEMEYİ SİRKELİ SUDA BEKLETİN

Meyve, sebze ve yeşillik olarak adlandırılan salata malzemeleri çoğu kez toprak barındırdığı için bunların bol suyla yıkanmaları gerekiyor. (Bir kap içindeki suya batırıp çıkarmak yeterli olmuyor.) Özellikle çiğ yenecek salata malzemelerinin sirkeli su içinde 10 dakika bekletilmesi öneriliyor.

İŞTE ENFEKSİYON BELİRTİLERİ

● Bulantı, kusma

● Karın ağrısı, burkuntu

● İshal (dışkının yumuşak veya çok sulu olması)

● İştahsızlık

● Ateş

● Bilinç bulanıklığı

● Uykuya meyil

● İştahsızlık

HAVUZLARDA İSHALLİ HASTALIK RİSKİ

İshalli hastalık, tatil yerlerinde çok sık görülen suya bağlı hastalıktır. Suda bulunan çok küçük miktarda dışkı bile hasta olmaya yeter. Buna karşın klor her zaman mikropları öldürmek için yeterli değildir. Çok küçük miktarda su yutmak bile bu hastalığı kapmak için yeterlidir. Yüzdüğünüz havuzun bulaşıcı mikropları gideren düzenli filtreleme sistemi olduğundan ve herkesin havuza girmeden önce duş aldığından emin olmalısınız.