Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Yaz mevsiminde günler uzun. Uzun günler oruç tutarken uzun süre açlık ve susuzluk anlamına geliyor. Yaklaşık 17 saat sürecek oruç sürecine vücudunuzu da hazırlamanız gerekiyor.
Metabolizmanızı Ramazan’a hazırlamak amacıyla beslenme alışkanlıklarınız ve uyku düzeninizle ilgili birkaç gün önceden bazı değişikler yapmalısınız. Ramazan’dan en çok etkilenen mide ve sindirim sisteminiz için sağlıklı tercihlerde bulunun.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, Ramazan başlamadan yapacağınız birkaç değişiklikle Ramazan’ı sağlıklı karşılamanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Ramazan’a kahvaltı ile başlayın
Kahvaltı gün boyu kişiyi zinde tutan en önemli öğün. Kahvaltı yapmama alışkanlığınız varsa mutlaka oruç öncesi şimdiden kahvaltı yapmaya kendinizi alıştırın. Kahvaltınızı düzenli yapıyorsanız her zamankinden daha erken saatte yapmaya başlayın.
Ramazan ayı boyunca bağırsaklarınızı düşünün
Ramazan öncesi yağlı, şekerli ve tuzlu besinleri azaltın. Lif içeriği yüksek sebze ve meyve tüketin. Böylece sindirim sisteminiz rahatlayacak ve uzun açlık sürecine daha kolay uyum sağlayacaksınız. Meyvelerdeki şeker oranının da yüksek olduğunu hatırlayın ve günde bir iki porsiyon ile sınırlandırın.