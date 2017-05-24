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İngiliz turist Rosa Spencer Babadağ'dan uçtu!

Bedensel engelli İngiliz vatandaş Rosa Spencer, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan uçma hayalini gerçekleştirdi

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Doğuştan bedensel engelli İngiliz vatandaşı Rosa Spencer, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan uçma hayalini gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre; Fethiye'ye gelen doğuştan bedensel engelli Spencer, yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile tandem (ikili) uçuş için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Hazırlıkların ardından Spencer ve Öztürk, 1700 rakımlı pistten uçuş yaptı. Gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen Spencer, Belcekız Plajı'ndaki pilotların da yardımıyla piste indi. Spencer'in uçuşu, pilot Öztürk tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde Spencer'in paraşütle aksiyon hareketleri yaptığı yer aldı.

Spencer, uçuşunun çok iyi olduğunu ve gökyüzünde harika bir zaman geçirdiğini söyledi. Daha önce ailesinin yamaç paraşütü yaptığını, kendisinin de uçmak istediğini ifade eden Spencer, "Ölüdeniz'in inanılmaz bir manzarası var. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Ülkemde de bütün arkadaşlarıma yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye edeceğim. Mükemmel bir uçuştu" dedi.

Yamaç paraşütünü yürüme bilmeyen ve hiç bacağı olmayan kişilerin bile rahatlıkla yapabileceğini anlatan pilot Öztürk ise şöyle konuştu:

"Yamaç paraşüt sanıldığı kadar korkunç ya da tehlikeli bir spor değil. Doru havada, doğru önlemlerle yapıyorsanız, bu sporun herhangi bir riski yok. Rosa, uçuştan önce havada yapmak istediklerini bana anlatmıştı. Gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı ve yeryüzünde yapamadıklarını havada yaptı. Onun bir hayalinin gerçekleşmesine ben vesile olduğum için çok mutluyum. Ne mutlu bize."

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