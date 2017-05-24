Şırnak'ta Süleyman Aksın'ın bacağından 1 kilogramlık tümör çıkarıldı!

Şırnak'ta yaklaşık bir yıldan beri bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran Süleyman Aksın'ın bacağından, tedavi için geldiği Batman'da bir kilogramlık tümör çıkarıldı.

GİTMEDİĞİ SAĞLIK KURUMU KALMADI

İHA'da yer alan habere göre; Şırnaklı 41 yaşındaki Süleyman Aksın, bacağında yaklaşık bir yıl önce başlayan ve devam eden ağrılar nedeniyle gitmedik sağlık kurumu bırakmadı. Öneri üzerine Batman'da özel bir hastaneye gelen Aksın, Estetik, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Said Alğan tarafından muayene edildi. Muayenede, Aksın'ın baldırında damar ve sinirlerine baskı yapan dev bir tümör olduğu ve buna bağlı olarak varis geliştiği tespit edildi. Tümör, bir saatlik cerrahi müdahale ile çıkarıldı.