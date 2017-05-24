Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, sahur ve iftarda tüketilecek maydanoz, nane, zencefil, tarçın gibi bitkilerin ağız kokusunu engelleyebileceğini söyledi. Kökdemir, ağız kokusuna karşı iftarda bol suyla birlikte yeşil çay, sahurda ise bir bardak soğuk süt tüketilmesini önerdi.

Ramazan ayında 17 saat sürecek oruç sürecinin, ağızda kuruluğa ve ister istemez ağız kokusuna yol açtığını, bunun da tüketilecek bitkilerle önüne geçilebileceğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için tavsiyelerde bulundu.İftardan veya sahurdan sonra dişler fırçalanmıyorsa gıda artıkları ağız kokusuna neden olur. Uzun süre temizlenmeyen ağızda, diş eti iltihabı başlar ve bu iltihap da kokuya yol açar. İftardan ve sahurdan sonra yemek artıklarını uzaklaştırmak için dişler mutlaka en az iki-üç dakika fırçalanmalı, sonrasında ise diş ipi ve gargara kullanılmalı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bunun yanında ağız kokusunu engellemek için bitkilerden de yararlanılabilir. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.“İçinde alkol olan ağız gargaraları, ağız kuruluğunu daha da artırır. Dişleri fırçalamayıp sadece gargarayla diş üzerindeki plağı uzaklaştırmaya çalışmak son derece yanlıştır. Ağız kokusunu gidereyim derken daha fazla ağız kokusuna neden olunur. Oruçluyken su yutmamak şartıyla gün içinde ağzın çalkalanması da bakterileri ve ağız kokusunu azaltır.”