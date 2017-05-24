Kusmuğu boğazını tıkayan Eymen Çetintaş "spastik" oldu iddiası!

Eymen bebeğin doğumundan kısa süre sonra tedavi gördüğü özel bir hastanede yeteri kadar ilgilenilmemesi sonucu, kusmuğunun boğazını tıkadığı ve nefessiz kalması nedeniyle sağlığının bozulduğu iddia edildi. Ailesi tedavi sonrası evine götürdükleri bebeklerinin hareketlerinden şüphelenerek başka bir doktora başvurdu. Doktorun bebeklerine "spastik" teşhisi koyması üzerine aile ikinci bir yıkım daha yaşadı.

İHA'da yer alan habere göre; Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde 26 Ocak 2017'de sezaryen ile dünyaya gelen İbrahim ve Ayla Çetintaş çiftinin üçüncü çocuğu, Eymen bebeğin nefes alışverişinin hızlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine minik bebek tedavi için Gaziosmapaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kısa bir tedavi sonrası taburcu edilmesi beklenen Eymen bebeğin taburcu olma süresi uzadı. Tedavi sırasında ihtiyaçlarını gidermek için evine giden Ayla Çetintaş kendisine gelen bir telefon ile yıkıldı. Bebeğini sağlıklı bir şekilde hastanede bırakan talisiz kadın Eymen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği haberi üzerine eşi ve çocukları ile soluğu hastanede aldı.



YÜZ ÜSTÜ YATIRILAN BEBEĞİN KUSMUĞU BOĞAZINI TIKADI İDDİASI

Hastanede ilk etapta ne olup bittiğini anlayamayan Çetintaş ailesi, çocuklarının yüzüstü yatırıldığını ve hastane çalışanlarının bebekleri ile ilgilenmedikleri için bebeğin kusmuğundan boğazının tıkandığını ve nefessiz kaldığını iddia etti. Günlerce hastanede kalan Eymen bebek "gevşek bebek (hipotonik)" tanısı ve reflü, karaciğer, akciğer büyümesi tanısı ile hastaneden taburcu edildi.

Hastane sonrası eve dönen aile, evde bebeğinin düz bir şekilde duramadığını ve kendisine uzatılan parmağı sıkamadığını fark ederek bir anormallik sezdi. İşitsel olarak da bebeklerinde sorun olduğunu düşünen aile kısa bir araştırma sonrası başka bir hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede ise bebeklerine "spastik" teşhisi konuldu. Spastik teşhisi ile bir kez daha yıkılan ailenin tek umudu erken tanı konulduğu için bebeklerinin tedavi edilebilmesi.

"OLAY OLDUKTAN SONRA EYMEN'E YÜZ ÜSTÜ YATIRILMA YASAĞI GETİRİLDİ"

Anne Ayla Çetintaş, yaşanan olaydan sonra Eymen bebeğe yüzüstü yatırılma yasağı getirildiğini belirterek, "Özel hastaneye sevk edildikten sonra 5 gün ben her gün hareketlerini takip ediyordum. Hemşireler bize maske taktırıyorlar, üst baş giydiriyorlar, ellerimizi dezenfekte ettiriyorlar ama kendileri yoğun sigara kokuyor hatta taktığımız maskelere rağmen bu kokuyu alıyordum. Nasıl böyle hasta bebeklere, küçücük bebeklere yaklaşabiliyorlar. Daha sonra eşime söyledim Şişli Etfal'de yine yer varsa bebeğimizi aldıralım dedim. Orada bakılmasını istedim. Taburcu olmasını beklediğimiz gün bebeğimizin kötü haberini aldık, bebekleri yüzüstü yatırıyorlardı ben de yolda giderken kusmuğunda boğulduğunu düşündüm. Normalde yeni doğan bebekler üç saat sağa yatırılır, üç saat sola yatırılır, daha sonra üç saat sırt üstü en son üç saat de yüzüstü yatırılır. Bu olay olduktan sonra Eymen'e yüzüstü yatırılma yasağı getirildi. Hemen o anda müdahale edilseydi benim çocuğum spastik olmazdı" dedi.

Hastaneye girdiğinde hemen çocuğunun yanına koşan Çetintaş, "Bebeğimin olduğu odaya girdiğimde arkamdan bir hastane çalışanı; 'Siz inançlı birine benziyorsunuz bu kadermiş, bu kısmetmiş, ben böyle bir şey görmedim, 15 senelik hekimlik hayatımda böyle bir şeye rastlamadım' gibi şeyler söyledi" şeklinde konuştu.



"DOKTOR GÖRÜR GÖRMEZ SPASTİK TEŞHİSİ KOYDU"

Eymen bebeğin babası İbrahim Çetintaş bebeklerinde anormal hareketlerin olması üzerine şüphelendiklerini belirterek, "Yeni doğan çocuğa parmağınızı uzattığınız anda parmağınızı sıkar, bizim bebeğimizde böyle bir sorun görünce biraz araştırdık. Ardından çocuk yay şeklini alıyor, bu gibi anormal hareketlerin sonucunun spastik olduğunu öğrendik. Bunun üzerine araştırma hastanesine gittik, doktor görür görmez çocuk için spastik teşhisini koydu. Tedavi olup olmayacağını bilmiyoruz, ilk olarak fizik tedavi uygulanacak bizim tek umudumuz erken teşhis konulduğu için tedavi edilebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu