Çorlu'daki minik Çınar ile aynı kaderi paylaşan Spinal Müsküler Atrofi ( SMA) hastası Kerem'in hayali gerçek oldu. Havacılığa ve uçaklara ilgi duyan Kerem'in pilot olma hayali Çorlu Havaalanından kalkan özel eğitim uçağı ile gerçek oldu. Pilot kıyafetlerini giyen küçük Kerem annesi ile birlikte uçuş deneyimi yaşayarak hayalini gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre; Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ın girişimleri ile düzenlenen programda SMA hastası Kerem ve annesi Emine Bozkır ile eğitim uçağına binerek havalandı. Çorlu Havaalanına babası Nedim, annesi Emine ve ablası Pelin ile birlikte gelen SMA hastası Kerem burada uçağa binme deneyimi yaşadı. Oğlunun hastalığı ve hayalini anlatan baba Nedim Bozkır; "Oğlum SMA tip2 hastası 6 yaşında. Dün akşam güzel bir haber aldık. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yazı ile ilk önce acil durumda olan tip1 çocuklara ilacın getirileceği söylendi. İnşallah en kısa sürede tüm hasta çocuklara SMA ilacı gelir ve tüm çocuklar bir an önce sağlıklarına kavuşur" dedi.

Kerem'in en büyük hayali uçağa binmekti diyen Nedim Bozkır, "Kaymakamlığımızla yaptığımız görüşmelerde Çorlu Kaymakamımız sağ olsun Kerem'e bir uçuş planladı ve bugün de bunu gerçekleştirdik. Kerem'in hayali gerçek oldu" diye konuştu.

Mutluluğu ve heyecanı yüzüne yansıyan Kerem'de uçmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Uçağa binişi ve inişi sırasında heyecanlı olduğu gözlenen Kerem'i taşıyan uçağın havalanması sırasında Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çorlu Havaalanı Müdürü Alptekin Gedikli de Bozkır ailesi fertleri ile birlikte alanda yer alarak Kerem'in heyecanına ortak oldu.