Brezilya'da elini makineye kaptıran bir işçi, yenilikçi bir yöntemle tedavi ediliyor. Sao Ludgero kentinde yaşayan Carlos Moriotti’nin (43) sol eli Mart 2016’da makinenin silindirleri arasında kalmış, makine talihsiz işçinin elini kemikleri dışına çıkıncaya kadar ezip derisini kaldırmıştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Brezilyalı doktorlar, eli kesmek yerine, el eklem ve dokularını canlandırmak amacıyla işçinin elini karın boşluğunun içine dikti. Cerrahlar bu süre zarfında parmakların kireç tutmaması için işçiden parmaklarını hareket ettirmesini istedi. Moriotti bu sürede parmaklarının karnının içinde hareketlerini hissetmeni garip bir his olduğunu söyledi. Süre sonunda Moriotti’nin sol eli karnından çıkarıldı. Moriotti’nin şimdi küçük bir baş parmağı var. Kalan 4 parmağı ise bu kez dışarda bir deri dokusu kesesi içinde tutuluyor. Doktorlar daha sonra bir dizi ameliyatla diğer parmaklara da eski işlevini kazandıracak.