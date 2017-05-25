Carlos Moriotti
SAĞLIK

Elini makineye kaptıran Carlos Moriotti'nin parmaklarını karnına diktiler!

Brezilyalı doktorlar, Carlos Moriotti’nin elini kesmek yerine, el eklem ve dokularını canlandırmak amacıyla işçinin elini karın boşluğunun içine dikti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 08:53:00 Güncelleme: 09:02:25

Brezilya'da elini makineye kaptıran bir işçi, yenilikçi bir yöntemle tedavi ediliyor. Sao Ludgero kentinde yaşayan Carlos Moriotti’nin (43) sol eli Mart 2016’da makinenin silindirleri arasında kalmış, makine talihsiz işçinin elini kemikleri dışına çıkıncaya kadar ezip derisini kaldırmıştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Brezilyalı doktorlar, eli kesmek yerine, el eklem ve dokularını canlandırmak amacıyla işçinin elini karın boşluğunun içine dikti. Cerrahlar bu süre zarfında parmakların kireç tutmaması için işçiden parmaklarını hareket ettirmesini istedi. Moriotti bu sürede parmaklarının karnının içinde hareketlerini hissetmeni garip bir his olduğunu söyledi. Süre sonunda Moriotti’nin sol eli karnından çıkarıldı. Moriotti’nin şimdi küçük bir baş parmağı var. Kalan 4 parmağı ise bu kez dışarda bir deri dokusu kesesi içinde tutuluyor. Doktorlar daha sonra bir dizi ameliyatla diğer parmaklara da eski işlevini kazandıracak.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Lazer epilasyonda ‘Frida’sını kaybetti
SAĞLIK

Bir lazer epilasyon skandalı daha! 'O kısma dokunma' demesine rağmen. ...
Kusmuğu boğazını tıkayan Eymen Çetintaş "spastik" oldu iddiası!
SAĞLIK

Hastanede ihmal iddiası! Kusmuğu boğazını tıkayan ...
Çorlu'da yaşayan SMA hastası Kerem'in hayali gerçek oldu!
SAĞLIK

SMA hastası Kerem'in hayali gerçek oldu!
Sivas'ta yaşayan Hüseyin Aycan'ın aort damarı yırtıldı, vücudundaki kan karnına doldu!
SAĞLIK

Vücudundaki kan birden karnına doldu! Sebebi de...
Oruç tutarken baş ağrısından korunmanın yolları!
SAĞLIK

Oruç tutarken baş ağrısından korunmanın yolları!
Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin yolları!
SAĞLIK

İftarda yeşil çay, sahurda soğuk süt için!
Oruç tutarken baş ağrısından korunmanın yolları!
SAĞLIK

ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISINDAN KORUNMANIN YOLLARI!
Çorlu'da yaşayan SMA hastası Kerem'in hayali gerçek oldu!
SAĞLIK

SMA HASTASI KEREM'İN HAYALİ GERÇEK OLDU!
Kusmuğu boğazını tıkayan Eymen Çetintaş "spastik" oldu iddiası!
SAĞLIK

HASTANEDE İHMAL İDDİASI! KUSMUĞU BOĞAZINI TIKAYAN BEBEK SPASTİK OLDU!
Sivas'ta yaşayan Hüseyin Aycan'ın aort damarı yırtıldı, vücudundaki kan karnına doldu!
SAĞLIK

VÜCUDUNDAKİ KAN BİRDEN KARNINA DOLDU! SEBEBİ DE...
Artık robotlar da hissediyor!
SAĞLIK

SENTETİK CİLT ÜRETTİLER! BÖYLECE ARTIK ROBOTLAR DA...
Elini makineye kaptıran Carlos Moriotti'nin parmaklarını karnına diktiler!
SAĞLIK

KARNINA DİKİLEN ELİ ÇIKARDILAR! ŞİMDİ DE...