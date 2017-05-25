Sentetik cilt
SAĞLIK

Artık robotlar da hissediyor!

Robotlar da artık 5 duyuya sahip olacak. ABD’li araştırmacılar robotlar için üç boyutlu özel yazıcılarla sentetik bir cilt üretti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:16:15 Güncelleme: 09:42:15 HABERTURK.COM

Devrim niteliğindeki yeni buluş ABD’deki Minnesota Üniversitesi’ndeki mühendislerden geldi. Araştırmacılar, üç boyutlu yazıcılarla sentetik bir cilt üretmeyi başardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bunun için kullanılan yazıcı da sıfırdan geliştirildi. 4 farklı püskürtücüye sahip yazıcı, esnek robot cildinin içine basınç ve sıcaklık alıcılarını yerleştirdi. Bu alıcılar sayesinde dokunma duyusuna sahip olan robot objeleri ne kadar sıkı kavradığını ya da yere nasıl bastığını algılayabildi. Kameralar ve mikrofonlarla görme ve duyma hissine sahip olan robotlar, denge içinse akıllı telefonlarda da kullanılan alıcılardan faydalanıyor. Uzmanlar, tat ve kokuları da algılayabilen robotların artık 5 duyuya da sahip olduğunu iddia ediyor. Dokunma hissine sahip olan robotların eskisine oranla çok daha yetenekli olacağı belirtiliyor. Yeni teknolojiyle robotların hassas işlerde çalışması da mümkün olacak.

 

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