SAĞLIK

Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:12:12

Harvard Üniversitesi uzmanları, erkeklerin haftada 6, kadınların ise 1 adet çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskinin yüzde 21 oranında azaldığını ortaya koydu

  • 1 Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...
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    Harvard Üniversitesi, erkeklerin haftada 6 (180 gram), kadınların ise 1 adet (30 gram) çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskinin yüzde 21 oranında azaldığını ortaya koydu.

  • 2 Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...
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    Kalp hastalıklarıyla çikolata arasındaki ilişkiyi inceleyen ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, erkeklerin haftada 6 (180 gram), kadınların ise 1 adet (30 gram) çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskinin yüzde 21 oranında azaldığını ortaya koydu.

  • 3 Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...
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    Vatan gazetesinde yer alan habere göre; çikolatanın antioksidan zengini bir besin olduğunun altını çizen araştırmacılar, “Çikolatanın içerisinde kakao bitkisinde doğal olarak bulunan biyoaktif bir bileşen olan ‘flavonol’ bulunuyor.

  • 4 Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...
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    Ve çok yüksek miktarda. Bu bileşenler kalp sağlığı için çok faydalı” diye konuştu.

  • 5 Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...
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    Erkeklerin kadınlara göre daha fazla çikolata yediklerinde, bu besinin faydalarından yararlandıklarını belirten araştırmacılar, “Erkekler haftada 2 (60 gram) ila 6 adet (180 gram) arasında çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskleri yüzde 23 oranında azalıyor.

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