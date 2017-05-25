Uzmanlardan uyarı! Erkekler her gün, kadınlar haftada bir defa...

Harvard Üniversitesi, erkeklerin haftada 6 (180 gram), kadınların ise 1 adet (30 gram) çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskinin yüzde 21 oranında azaldığını ortaya koydu.
Kalp hastalıklarıyla çikolata arasındaki ilişkiyi inceleyen ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, erkeklerin haftada 6 (180 gram), kadınların ise 1 adet (30 gram) çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskinin yüzde 21 oranında azaldığını ortaya koydu.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre; çikolatanın antioksidan zengini bir besin olduğunun altını çizen araştırmacılar, “Çikolatanın içerisinde kakao bitkisinde doğal olarak bulunan biyoaktif bir bileşen olan ‘flavonol’ bulunuyor.
Ve çok yüksek miktarda. Bu bileşenler kalp sağlığı için çok faydalı” diye konuştu.
Erkeklerin kadınlara göre daha fazla çikolata yediklerinde, bu besinin faydalarından yararlandıklarını belirten araştırmacılar, “Erkekler haftada 2 (60 gram) ila 6 adet (180 gram) arasında çikolata tükettiklerinde kalp ritim bozuklukları riskleri yüzde 23 oranında azalıyor.