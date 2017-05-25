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Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugayında enfeksiyon salgını

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki enfeksiyon salgını ile ilgili Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer açıklama yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:53:31 Güncelleme: 21:58:13

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görev yapan yaklaşık 350 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına neden olan olayda, bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvençer,  Manisa 1. Er Eğitim Tugayı Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayarak yemin merasimi için hazırlıklarını yapan yaklaşık 6 bin askerden 23 Mayıs gecesinden bu yana yaklaşık 350'sinde bir enfeksiyon belirtisi ortaya çıktığını söyledi.

Askerlere bakteriyel bir bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulduğunu belirten Güvençer, "Ancak tam olarak bakterinin tanımlanması ve sebepleri konusunda kesin bir açıklık yok. Bugün muhtemelen öğleden sonra tüketilen yiyecek ve sudan alınan numunelerin tahlil sonucunda sebep konusunda bir belirginleşme olabilir." dedi.

Bakteriyel bir salgınla karşı karşıya olduklarını ancak çok ciddi bir sağlık riskinin olmadığını söyleyen Güvençer, "Maalesef muhtemelen bu hadiseyle ilişkilendirilebilecek, gece 01.40 itibarıyla bir Mehmetçiğimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Er Hüsnü Özel, 40 dakika yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi." diye konuştu.

Tedavisi süren erlere ilişkin bilgiler veren Güvençer, şunları söyledi:

"Bu sabah itibarıyla Tugay Komutanlığı bünyesinde, Manisa İl Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ortak çalışmasıyla 5 hekim ve yardımcısı sağlık personelinden oluşan geçici poliklinik oluşturuldu. Sıkıntısı olan çocuklarımızın bu poliklinikte ilk muayeneleri yapılıyor. Kan ve idrar tahlilleri alınıp bir süre müşahedede tutuluyorlar. Orada serum ve ilaç müdahalesi olacak olanlar duruyor, biraz daha durumu ciddi görünenler ise hastaneye sevk ediliyor. Bu sabah 9 yeni çocuğumuz hastaneye sevk edildi. 55 çocuğumuz hastanede, bir çocuğumuzun da durumu diğerlerinden ayrı olarak biraz daha ciddi bulunduğu için yoğun bakıma alındı. Ancak Allah'a çok şükür herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor."

KRİZ MASALARI KURULDU

Hem Tugay Komutanlığı hem de Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulduğunu ifade eden Güvençer, Tugay Komutanlığında eğitimlerin iptal edilerek askerlerin istirahate alındığını kaydetti.

Toplu yaşam alanlarında ve ıslak alanlarda dezenfekte çalışmasının yapıldığını dile getiren Güvençer, "Şu anda, karantina gerektirecek herhangi bir pozisyon yok." dedi.

Güvençer, yarın yapılması planlanan yemin töreni için şu an için iptal ya da ertelenme olmadığını sözlerine ekledi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görev yapan erler, 23 Mayıs'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurmuş, yaklaşık 350 asker daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 11 dakika önce
    Allah şifa versin
  • Misafir 15 dakika önce
    Bende burda yaptım acemi birliğini 2007 de ama o dönemler yemekler iyiydi dışarıdan geliyordu yemek fabrikasından sapotajda olabilir tabi dışarıdan geliyor çünkü kalite kontrol mekanizması yok ne yazık ki
  • Misafir 15 dakika önce
    yazık çocuklara inşallah hemen kusur bulunur ve düzeltilir
  • Misafir 20 dakika önce
    Mutlaka Amerikanin veya Kürtlerin işi..
  • Misafir 32 dakika önce
    Ne enfeksiyonu peki??? Enfeksiyon deyip geçmişsiniz...
  • Misafir 43 dakika önce
    geçmiş olsun
  • Misafir 53 dakika önce
    Ya ne sabotajı kardeşim paranoyak oldunuz iyice
  • Misafir 54 dakika önce
    2009 Aralığında 28 gün kaldığım yer. 50 metrekare koğuşta, 50 kişi yatıyorduk. Tuvaletlerde berbattı. 28 günde sadece tek sefer ve 3 dakika kadar duş alma imkanımız olmuştu. Halen aynı düzen devam ediyorsa olanlara şaşmamak lazım
  • Misafir 59 dakika önce
    bu devlete ihanet eden bedelini ödeyecek. bu enfeksiyon olayında sabıtaj olma riski olabilir. devlet görevlileri konuyu derinleştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
  • Misafir 1 saat önce
    terör saldırısıdır yada büyük bir ihmal muhtemelen yemekten olabilir ALLAH şifalarını versin.aminn
  • Misafir 1 saat önce
    yerel haberlerde 1 şehit yazıyordu
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