Çinli Li Xitian, hastalığı yüzünden yıllardır evden çıkamıyor!

Yıllarca kendisini insanlardan soyutlayarak yaşamaya zorladı. Tedavi edilemeyen deri hastalığından korkan komşuları yüzünden dört duvarın ötesine geçemedi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre; Ağaca benzer görüntüsü nedeniyle yıllardan beri kendisini eve kapayan 58 yaşındaki Çinli Li Xitian, tedavisi olmayan bir deri hastalığından muzdarip. Komşuları, tedavi edilemeyen Li Xitian'ın hastalığının bulaşıcı olabileceğini düşündüğü için onunla iletişime geçmekten korkuyorlar.

Hastalığının çok şiddetli sedef olduğu ancak bu hastalığın bulaşıcı olmadığı raporlarla gösterilmiş olsa da insanlar, Xitian'dan çekiniyor. 'Bark man' yani 'kabuk adam' lakabı taktıkları Xitian'ın hastalığının tedavisi maalesef yok.

58 yaşındaki talihsiz adam bu yaşına kadar hiç evlenmedi, izolasyon için de kendisine bir ev inşaa etti.