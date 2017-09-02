"Prematüre bebeklerde sevgi en iyi ilaç"

Türkiye'de 37 haftanın altında doğan prematüre bebeklerdeki sağ kalma oranı, gelişen teknoloji ve uzman hekimler sayesinde büyük artış kaydetti. Yenilenen özel bakım yöntemleriyle normalden erken doğan bebekler, normal bebekler kadar sağlıklı oluyor. Ancak hastanedeki bu bakımın evde de özel bakımla devam etmesi son derece önemli. Fiziksel gelişimin sıkı takibi yanında anne sevgisi de bebeğin sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sezgin Güneş, prematüre bebeklerin hastane sonrası bakımlarının çok önemli olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Güneş, "Prematüre bebekler, son yıllarda yoğun bakım süreçleri ve uzman kadroların artmasıyla hayata daha fazla tutunabilmekteler. Ancak bu süreç hastane sonrasında da özenle devam etmeli, aileler bebeklerinin kontrollerine dikkat etmelidir. Özellikle 37 hafta altında doğan ve yoğun bakımda yatmış bebekler daha fazla özen isterler. Erken doğan bebek uzun bir süre yeni doğan ünitesinde kalabiliyor ve dolayısıyla bu süre boyunca anneden ayrı oluyor. Hem tedavi, hem evdeki bakım sürecinde anne-bebek arasında herhangi bir problem yoksa yakın bir bağ olmalıdır. Bebek bu dönemde annesinin sevgisini ve ilgisini hissediyor. Bu durum gelişimi olumlu yönde etkiliyor" dedi.



"BESLENME ÖNEMLİ"

Doç. Dr. Sezgin Güneş, "Az kilo ile doğan bebekler taburcu olurken de normalden daha zayıf olabiliyor. Bu nedenle hekimin önerdiği kadar besin, mama ve vitaminleri belli bir düzene ve kiloya kadar kullanmalılar. Erken doğumlarda organ gelişimleri belli bir süre daha devam eder. Bu sürecin sağlıklı sürmesi için ailelere evde bakım sürecinde beslenme eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.



"GELİŞİMİ GÖZLEM ALTINDA OLMALI"

Taburcu olduktan sonra bebeklerin hayati organlarındaki gelişimin önemle takip edilmesi gerektiğini anlatan Uzman Dr. Sezgin Güneş, şöyle devam etti: "37 hafta ve altında doğan bebeklerde göz, akciğer, işitme ve nörolojik gelişimleri çocuk nöroloji ünitesi olan sağlık kuruluşlarında dikkatle izlenmeli. Bebeğin zamanında gülmesi, yürümesi, oturması birer gösterge niteliğindedir."



"ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIN"

Doç. Dr. Sezgin Güneş, "Prematüre bebeklerde akciğer dokusu 6 ayda tamamlanıyor. Dokuların sağlıklı oluşması için hijyen kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir. İşitme ve görme testleri düzenli olarak yaptırılmalı. Mümkün olduğunca bebekle ayrı kalınmalı, bebek 3,5 kilo olana kadar ev ziyaretleri başlamamalıdır. Enfeksiyon unsurlarının en aza indirilmesi bebeğin gelişimi açısından büyük önem taşır. Çünkü her temas enfeksiyon riskini artırır" ifadelerine yer verdi.