Kartal bebek kalp bekleme listesinde

Türkiye'nin tek yürek olup yardım yağdırdığı kalp hastası 10 aylık Kartal Yıldırım’a kalp nakli için 19 saatte toplanan 4.4 milyon lira, önceki gün Kartal’ın tedavi gördüğü hastanenin hesabına yatırıldı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Kartal aynı gün Avrupa’da 7 ülkenin dahil olduğu organ nakilleri ve dağıtımını düzenleyen kuruluşu ‘Euro Transplant’ın kalp bekleme listesine alındı. Kartal’ın tedavi gördüğü Almanya’daki hastane bu para tamamlanmadan Kartal’ı listeye almıyordu. Almanya’daki hastanenin yoğun bakım servisinde uyutulan Kartal’ın sağlık durumunda olumlu bir gelişme yaşanmazken, ailesi onu günde 1 defa yoğun bakım servisinde çok kısa süre ziyaret edebiliyor. Anne Ahu Yıldırım, yardımın toplanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı teşekkür videosunda “24 saat bile olmadan bu para toplandı. Allah hepinizin evladına sağlık versin. Şimdi tek duam, oğlumun enfeksiyondan kurtulup ameliyat için hazır olması” dedi.

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