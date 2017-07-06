Tuğra’nın kalbi dayanamadı

Çiğdem-Mehmet Dizyörür çiftinin kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatından sonra 2016’da takılan yapay kalp cihazıyla yaşamaya başlayan 7 Tuğra Dizyörür, hastalığı daha fazla taşıyamadı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; 7 yaşındaki Tuğra, akciğerinde su toplanması ve enfeksiyon nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

‘Joe Dalton’ adını verdiği 2 kiloluk yapay kalbi çantasında taşıyan Tuğra’ya, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen maskesi takılmış, son günlerde 19 kiloya kadar düşmüştü. Giderek sağlık durumu kötüleşen Tuğra, 18 Haziran’da yaşam savaşını kaybetti. Tuğra’nın son isteği su, son sözü de “Anne” oldu. Küçük Tuğra’nın cenazesi, Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki Adliye Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Tuğra’nın tabutuna çok sevdiği ve taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin atkısı serildi. Anne Çiğdem Dizyörür, kara toprağa verdiği oğlunun mezarı başından uzun süre ayrılamadı. Dizyörür, son birkaç aydır oğlunun sağlık durumunun gittikçe ağırlaştığını belirtti ve “Son sözü anne oldu. Şimdi melek oldu. Kavuşacağımız günü bekliyoruz” dedi.