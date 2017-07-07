Türk Böbrek Vakfı
SAĞLIK

"Böbreğimi satıyorum kaç liraya alırsınız?"

Maddi sıkıntılar nedeniyle veya rahat bir yaşam sürme hayaliyle organlarını satmak isteyenler, sadece organ tacirlerinin değil Türk Böbrek Vakfı’nın da kapısını çalıyor

07 Temmuz 2017 Cuma, 04:56:16 Güncelleme: 20:19:20

HABERTÜRK’ün 1 Temmuz’da “Böbrek peşinde 10 gün” başlığıyla manşetine taşıdığı acımasız organ tacirleri, internet üzerinden organ satışı ve organ kaçakçılığını yeniden gündeme getirdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise durumun sanıldığından daha vahim boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

SATMAK İSTİYORLAR

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre çarpıcı ve bir o kadar trajikomik anekdotlar anlatan Erk, her gün neredeyse birkaç kişinin kendilerine telefon ya da mail yoluyla ulaşıp organlarını satmak istediğini belirtti. İnsanların vakfın amacını yanlış anladığını ifade eden Erk, şunları söyledi: “Ülkemizde böbrek sağlığının korunmasını ve böbrek hastalıkları ile mücadele kapsamında faaliyetler gösteriyoruz. Son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarına hemodiyaliz tedavisi veriyoruz ve kronik böbrek hastalarının en seçkin tedavi yöntemi olan böbrek naklinin yasal olarak artması için kadavradan organ bağışının artması yönünde çalışmalarda bulunuyoruz.”

Timur Erk

‘BAZILARI UTANARAK ARIYOR’

Konuyla ilgili insanları bilinçlendirmek istediklerini kaydedan Erk, “Bizi arayan kimi insanlar gerçekten utanarak arıyor, kimileri ise gerçekten çok pişkin. Biz bu kimselere organ satmanın suç unsuru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 11 saat önce
    çok çaresizdim bi kere bende denemiştim
  • Misafir 12 saat önce
    kim böbreğini satar ki çaresizlik yazık ne hale düşmüş insanlar
  • Misafir 12 saat önce
    bende satacam
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