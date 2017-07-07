Ameliyathanede ‘vantilatör serinliği’

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi klima sisteminin çökmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Gazete Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre; ana hizmet binasındaki klima sisteminde 1 hafta önce yaşanan sorunlar nedeniyle ameliyathanelerde bile vantilatörler kullanılmaya başlandı. Doktorlar ameliyatları vantilatörler eşliğinde yaparken, hastaların kaldıkları odalar da aynı yöntemle serinletilmeye çalışılıyor.

PROJE HAZIR

Şikâyetlerin artması üzerine inceleme başlatıldı. Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Memnune Çamsarı, hastanenin ana ve ek hizmet binasının fiziksel olarak istenen konforda sağlık hizmeti veremediğini belirtti. Hijyenik klima sisteminin komple yenilenmesi için projenin hazırlandığını, ihale hazırlıklarının yapıldığını kaydeden Çamsarı, şunları söyledi: “Binanın eski olmasından dolayı teknik zorluklar bu projelerin hayata geçirilmesinde hız kısıtlayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Yine de zaman zaman sistemlerde oluşan aksamalara hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.”

Tarsus Devlet Hastanesi