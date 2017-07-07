Yumurta dondurma
SAĞLIK

‘Uygun eş yok’ diye yumurta donduruyorlar

150 kadının yüzde 90'ı evlenmek için ‘kendilerine uygun’ eğitimli erkek bulamadıkları ve doğurganlıklarını korumak için yumurta dondurma işlemine gerek duyduğunu söyledi

07 Temmuz 2017 Cuma, 09:38:07 Güncelleme: 09:56:23

ABD’nin en prestijli eğitim kuruluşlarından Yale Üniversitesi’nin yaptığı bir doğum araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; araştırmanın sonuçlarında, üniversite mezunu kadınların sayısının artmasıyla bu kadınların kendilerine eş bulmasının zorlaştığı belirtildi. Yumurtalarını donduran 150 kadının yüzde 90 gibi büyük çoğunluğu, evlenmek için ‘kendilerine uygun’ eğitimli erkek bulamadıkları ve doğurganlıklarını korumak için bu işleme gerek duyduğunu söyledi.

Yumurta dondurma işlemi nedir?

Yumurta dondurma, kadının yumurtalıklarından toplanan olgun yumurtaların ileriki yıllarda bebek sahibi olunabilmesi için özel dondurma yöntemleriyle dondurulup saklanması işlemidir.

 

  • yumurta dondurma
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YORUMLAR 6
  • Misafir 18 dakika önce
    Egitimli erkek nasıl oluyor..aşkım diyebilen irkekmi
  • Misafir 19 dakika önce
    Egitimli erkek nasıl oluyor
  • Misafir 2 saat önce
    eğitimli erkek ne yapsın sizi?
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