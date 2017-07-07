Müslüman olan Çinli Doktor iki bin yıllık Çin tıbbını Türkiye'ye getirdi!

Çinli doktor Nuh Luo, İslam'ı seçtikten sonra iki bin yıllık Çin tıbbını, Türk hastaları sağlığına kavuşturmak için ülkemize getirdi. Çin tıbbını hem dedesinden ve babasından, hem de ülkesinde tıp eğitimi alarak öğrenen Doktor Nuh Luo, üç buçuk yıl önce geldiği ülkemizde bel ve boyun fıtığı ile kas hastalıklarını ameliyatsız tedavi ediyor. Tedavide akupunktur tekniği ile masaj ve çeşitli bitkileri kullanan Doktor Luo'nun muayenehanesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların uğrak yeri.

"TÜRKLERE HİZMET ETMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIM İÇİN İSTANBUL'A GELDİM"

Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyleyen Doktor Nuh Luo, "İslamiyet ile şereflendikten sonra dinimi Türkiye'de daha iyi yaşayacağımı ve Türklere hizmet etmekten mutluluk duyacağım için üç buçuk yıl önce İstanbul'a geldim. Tedavi ettiğim hastaların olumlu referansları ile kısa sürede sadece İstanbul'dan değil, Ankara Bursa ve Balıkesir gibi kentlerden pek çok hasta şifa bulmak için bizi tercih etti.

Fiziksel aktivitesi az olan insanların sinir sistemlerinin daha zayıf olduğunu kaydeden Doktor Luo, "Bize gelen hastalarda sinir sistemini güçlendirmek için Çin tıbbının çeşitli tekniklerini kullanıyorum. Tedavi bazı hastalarda hemen sonuç verirken, bazılarında ise süre biraz daha uzayabiliyor" şeklinde konuştu. Doğru fiziksel aktivite ve spor yaparak pek çok hastanın doktora gitmeden şifa bulabileceğini belirten Doktor Nuh Luo, "Türklerde en sık görülen bel fıtığı, boyun fıtığı ve muhtelif kas hastalıklarına karşı Çın tıbbı çok iyi netice veriyor. Tedavi ettiğim hastalar, şifa bulmak için hastane hastane dolaştıklarını ve iyileşemediklerini söylüyorlar, bizim tedavimizden sonra ise hepsi de memnun bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Bir ay önce kendisine 70 yaşında bir hasta geldiğini söyleyen Doktor Luo, "Bel fıtığı ameliyatı olmuştu. Ancak hastalık yeniden nüksetmiş. Bizde herhangi bir cerrahi bir işlem yapılmıyor. Ameliyat olduktan sonra daha kötü olan hastalar var. Eğer hastanın belinde sıkıntı var ise onu düzeltiyoruz. Buraya gelenlere sadece masaj ve akupunktur uyguluyoruz. Bazı hastalarda ise bitkisel tedavi yöntemi de uyguluyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki insanlar sorun yaşıyor. Ancak şu an günümüzde insanlar hareketsiz ve sağlıksızlar. Bunun için masaj onlar için çok önemlidir" diye konuştu.

KAS ERİMESİ TEŞHİSİ KONULAN BATUHAN 6 YILDIR YÜRÜYEMİYOR

Halan 15 yaşında olan ve bir yaşındayken Hacettepe Üniversitesi'nde kas erimesi teşhisi konulan, 9 yaşına kadar yürüyebildiği halde son 6 yıldır kolları ve bacakları güçsüzleşen ve sadece parmaklarını oynatabilen Batuhan da Doktor Luo'nun hastalarından biri. Batuhan'ın babası şunları söyledi: "Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi gibi Türkiye'de modern tıbbın en önemli kapılarını çaldık. Ancak bu hastalığın modern tıpta bir tedavisinin olmadığını öğrenince Çin tıbbını araştırmak üzere Urumçi'ye gittim. Geleneksel Çin tıbbı içinde yer alan akupunktur, masaj ve bitkisel tedavilerin yöntemlerini bizzat gördüm. Çin'de 260 çeşit masajı yapabilmek için 5 yıllık eğitimi gerekiyor. Türkiye'de maalesef bir iki aylık kurslarla rahatlatmaya yönelik masaj eğitimi veriliyor. Urumçi'de yaptığım araştırmalar sonrasında Nuh Hocamızı bulduk. 6 aydır takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nuh Luo

Çinli doktor