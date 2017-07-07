TÜRKÖK 355 kişiyi hayata bağladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastaların umudu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi sayesinde 355 kişinin hayata tutunduğunu söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamına yakınını gönüllü bağışçılardan karşılayan Türk Kızılayı, kemik iliği tedavisi gereken hastaların da imdadına yetişiyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle 2014'te hayata geçen TÜRKÖK projesi, bağışçılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

TÜRKÖK'ün çalışmaları hakkında açıklama yapan Kınık, Sağlık Bakanlığıyla birlikte uygulamaya konulan projenin dünyaya örnek olacak şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Sistemdeki bağışçı sayısının bugün itibarıyla 223 bin 128 olduğunu bildiren Kerem Kınık, "Milletimizin göstermiş olduğu duyarlılık gurur verici. 3 yıl içerisinde nakil bekleyen çoğu çocuk hasta olmak üzere 355 kişiye nakil yapıldı. Bu kişiler şimdi ikinci hayatlarını yaşıyorlar" dedi.

TÜRKÖK'te kemik iliği nakli olmayı bekleyen 2 bin 69 hasta bulunuyor. Bunlardan bin 67'si pediatrik, bin 2'si ise erişkin hastalardan oluşuyor. Projede bugüne kadar yurt içinden 351, yurt dışından ise 4 olmak üzere 355 nakil gerçekleştirildi.

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