Hollandalı cerrah ameliyat ettiği Srebrenitsalı çocuğu arıyor

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollanda taburunda cerrah olarak görev yapan Gerry Kremer, Srebrenitsa'nın Sırplar tarafından işgalinden hemen önce ameliyat ettiği çocuğu arıyor.

Kremer, cerrah olarak görev yaptığı Bosna Savaşı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Hollanda taburunda masum sivillere yardım eli uzatmaya çalıştıklarını anlatan Kremer, "Gördüklerim, hayatımda büyük iz bıraktı. İnsanlara yardım etmek çoğu zaman imkansızdı" dedi.

Kremer, Srebrenitsa'da geçirdiği 6 ay boyunca hem hastanede hem taburda birçok kişiyi ameliyat ettiğini dile getirerek, 1995'in şubat ayında da Hasan Mehmedovic adında bir çocuğa kolundan ameliyat yaptığını kaydetti.

Hasan'ın havan topu saldırısında kolundan yaralandığını aktaran Kremer, "Hasan'ı 1995'in şubatında tanıdım. Koluyla ilgili bir sıkıntısı vardı. Doktor İlijaz Pilav'ın yönlendirmesiyle bana gelmişti. Radius kemiği kırıktı, diğer kısımlar da birbirinden kopuktu, tıp dilinde psödoartroz (kırık kaynamama sorunu) dediğimiz bir durum söz konusuydu" ifadelerini kullandı.

Kremer, Hasan'ın kolunu ameliyattan sonra 6 ay alçıda tuttuklarını anlatarak, "Alçısını Srebrenitsa'nın işgalinden birkaç gün önce çıkarmıştım. Onu bulmak istiyorum. Hayatta kalıp kalmadığını, kolunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek istiyorum" diye konuştu.



Kremer, çocuğu bulmak için 1995'ten sonra birçok kez Srebrenitsa'ya gittiğini, hatta Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne 2005 ve 2010 yılında katıldığını söyledi.



Srebrenitsa'yı en son şubat ayında ziyaret ettiğini bildiren Kremer, taburda görev yaptığı sırada üzerinde büyük etkiyi bırakan bir başka olayı da şöyle anlattı: "Bir babanın birkaç yaşındaki kızını getirip kendisiyle ilgilenmemiz için bize bıraktığı anı hatırlıyorum. Adamı, çocuğundan zorla ayırmışlardı. Birkaç yıl sonra kızın annesiyle Srebrenik'te yaşadığını öğrendik. Babası Srebrenitsa soykırımında katledilenler arasındaydı."

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