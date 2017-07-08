Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı Eskişehir Garı'nda Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Akdağ ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu belirterek, adı eski olan kentin vizyonunun geniş olduğunu söyledi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'na başladıkları 2002 yılının sonundan itibaren sahada özel bir çalışma şekillerinin bulunduğunu anlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız hemen hemen girmedik hiçbir sağlık kuruluşu bırakmıyor. Geniş bir değerlendirme yapıyorlar. Bize 'İl Değerlendirme Raporu' hazırlıyorlar. Bugün bu raporu arkadaşlarımızla birlikte oturup genişçe tartışacağız. Yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yapacağız. Çalışmaları bir iş takvimine bağlayıp valimize emanet ediyoruz. Bu çalışma bizim hızlı ilerlememizi sağlıyor. Arkadaşlarımız 'klima eksiklikleri tamamlanmalıdır'a varana kadar ayrıntıyla çalıştı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye, sağlık hizmetleri çağ atladı."

"FAZLA KİLO, ŞİŞMANLIK, HAREKETSİZLİK, SİGARA İÇME TAKİP EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sağlıkta dönüşümün ikinci döneminin, ikinci fazının stratejilerini çalıştıklarını dile getiren Bakan Akdağ, bunların çok yakın bir zamanda kamuoyuna takdim edileceğini bildirdi. Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemin farklı özellikleri var; birinci sağlık hizmetleri olan aile sağlık merkezlerini, aile hekimliklerimizi ciddi ölçüde geliştiriyoruz. Bu merkezlerimizi 'sağlıklı hayat merkezleri' dediğimiz yeni merkezler kurarak, bunlarla ilişkilendiriyoruz.

Diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitim öğretmenleri, yetiştirilmiş hemşirelerle vatandaşlarımızdaki hastalık risk faktörlerini çok daha yakından takibe başlayacağız. Fazla kilo, şişmanlık, hareketsizlik, sigara içme gibi durumlar artık Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak hekimleri ve sistemi tarafından çok yakından takip edilecek.

Sağlık hizmetlerimiz, AK Parti döneminde süper lige çıkmıştır. 2017 ile başlayan 2023'e kadar devam edecek Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci döneminde süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız. Hedefimiz budur."

Gelecekte, birkaç sene içerisinde Eskişehir'in Türkiye'nin bütün şehirlerinde olduğu gibi mükemmel hastanelere kavuşacağının altını çizen Recep Akdağ, Eskişehir'de bin yataklı şehir hastanesinin ve 600 yataklı Eskişehir Devlet Hastanesinin hizmete gireceğini kaydetti.