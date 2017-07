Korunmasız oral seks bel soğukluğu vakalarının artmasına yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), oral seksin tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olan "bel soğukluğuna" (gonore) neden olduğu ve prezervatif kullanımındaki düşüşle birlikte hastalığa yol açan bakterinin de yayıldığı uyarısında bulundu.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre WHO, hastalığa yakalanan kişinin tedavisinin giderek zorlaştığına, bazı durumlarda ise tedavinin mümkün olmadığına dikkat çekti.



Cinsel yolla bulaşan bu mikrobun, antibiyotik tedavisine karşı direnci giderek artıyor.



Uzmanlar, çok az sayıda yeni ilaç geliştirildiğini ve durumun giderek kötüleştiğini söylüyor.Her yıl yaklaşık 78 milyon kişi cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıyor. Bu tip hastalıklar bireylerde kısırlığa dahi neden olabiliyor.



WHO, 77 ülkeden toplanan verileri inceledi. Araştırma sonunda bel soğukluğu olarak da bilinen gonore bakterinin antibiyotik tedavisine karşı direncinin arttığı görüldü.



Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr Teodora Wi, Japonya, Fransa ve İspanya'da enfeksiyonun tedavi edilemez seviyeye ulaştığı vakalar olduğunu söyledi.



Dr. Teodora Wi, "Gonore çok küçük bir bakteri, tedavi için sunulan her yeni bir sınıf antibiyotiğe karşı bakteri de giderek daha dirençli hale geliyor" dedi.



Enfeksiyon en çok, direncin tespit edilmesinin zor olduğu yoksul ülkelerde görülüyor.

'Buzdağının görünen yüzü'



Dr. Wi, tespit edilen vakalar için, "Bunlar, buzdağının yalnızca görünen yüzü olabilir" diyor.



Gonore bakterisi üreme organlarını, kalın bağırsakta rektumu ve boğazı etkileyebilir. Uzmanlar bakterinin en çok boğaza etkisinden kaygılanıyor.



Zira Dr. Wi, antibiyotiklerin boğazda, gonore benzeri bakteriler dâhil, tüm bakterilere karşı direnç geliştirebileceğini söylüyor.



Dr. Wi, "Normal bir gırtlak iltihabını tedavi için antibiyotik kullandığınızda, bu boğazınızdaki Neisseria türlerine karışıyor bu da dirençle sonuçlanıyor" diye konuşuyor.



Oral seksle gonore bakterisinin bu ortama girmesi de "süper gonore"ye neden oluyor.



Daha önce HIV/Aids virüsü kaygısı nedeniyle artan prezervatif kullanımındaki düşüşün de bu enfeksiyonun yayılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Gonore (Bel soğukluğu) nedir?

Hastalık, Neisseria gonore adı verilen bakteriden doğuyor.



Enfeksiyon, korumasız cinsel ilişki, oral ve anal seksle yayılıyor.



Cinsel organlardan yeşil veya sarı akıntı gelmesi, idrar yaparken acı hissedilmesi ve adet dönemleri arası kanama yaşanması bu hastalığın belirtileri arasında gösteriliyor.



Ama, her 10 heteroseksüel erkekten birinde ve kadınların üçte birinden fazlasında ve eşcinsel erkeklerde belirtiler kolay tespit edilebiliyor.



Enfeksiyonun tedavi edilmemesi kısırlığa, pelvik inflamatuvar hastalığa neden olabiliyor ve enfeksiyon gebelik süresinde çocuğa geçebiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), giderek direnç kazanan gonore bakterisiyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve yeni ilaçlara yatırım yapılması için ülkelere çağrıda bulunuyor.



Küresel Antibiyotik Araştırma ve Geliştirme Ortaklığı'ndan Dr. Manica Balasegaram "Durum kötü. Tüm ilaç dünyasında geliştirilmekte olan yalnızca üç aday ilaç var ve onların da tedavide başarılı olacağının garantisi yok" diyor.



WHO da, gonore bakterisinin durdurulması için aşılara ihtiyaç olabileceğini söyledi.



Londra Üniversitesi'nin Hijyen ve Tropik Tıp biriminden Dr. Richard Stabler, "Penisilin piyasaya sürüldüğünden beri güvenilir ve kolay tedavi sağladığı için takdir gördü, gonore ise tüm şifa veren antibiyotiklere karşı direnç geliştirdi" diyor ve ekliyor:



"Son 15 yılda, dünya genelinde antibiyotik direncinin artması nedeniyle tedavi de üç defa değişmek zorunda kaldı."



"Şimdi son seçenek olan ilaçları kullanıyoruz ama direnç nedeniyle tedavilerin başarısız olduğuna dair işaretler alıyoruz."

