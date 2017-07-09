Alper 30 yıldır sokağa çıkmıyor

Kocaeli'nde yaşayan 35 yaşındaki otizmli Alper Şabul 30 yıldır sokağa çıkamıyor. Emekli İngilizce öğretmeni baba Salahattin Şabul ve ev kadını anne Dilek Şabul, Alper’in başından bir an olsun ayrılamadıklarını ve 30 yıldır nöbetleşe yemek yediklerini söylüyor.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde ikamet eden Şabul çifti, 2 yaşındayken otizm teşhisi konulan Alper’i, 5 yaşından bu yana davranışlarını kontrol edemediği için sokağa çıkaramadıklarını anlattı. Baba Salahattin Şabul, “Çocuğumuz Alper’in rahatsızlığını 2 yaşlarındayken fark ettik. Doktor otistik olduğunu söyledi. Yüzde 98 rapor verdi. 5 yaşlarına kadar Alper’i kucağımıza alarak sokağa çıkarabiliyorduk. Zapt etmek kolaydı. Ancak sonrasında zorlaşmaya başladı. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.