Sabri Ülker Vakfı, bilim insanları ile iletişimcileri bir araya getirdi!

Türkiye’nin beslenme ve sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşlarından Sabri Ülker Vakfı, 8 - 9 Temmuz 2017’de İstanbul’da, uluslararası bilim insanları ile iletişimcileri “Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı”nda bir araya getirdi.

GÜNCEL, GÜVENİLİR VE BİLİMSEL BİLGİ ŞART!

Türkiye’nin ilk uluslararası sertifikalı beslenme ve sağlık iletişim programına katılan iletişimciler, eğitimlerini Almanya’nın önde gelen beslenme topluluğu Society Of Nutrition and Food Science (Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu) tarafından verilen sertifikayla tamamladı.

Programda beslenme biliminin temel ilkelerinin yanı sıra bilim insanlarından iletişim kanallarına ulaşana kadar bilimsel bilginin kat ettiği aşamalar incelendi, bilginin yolculuğu interaktif atölye çalışmalarıyla deneyimlendi.

Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması için çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, 8–9 Temmuz 2017’de, Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’nı düzenledi. Müfredatı, Almanya’dan Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski tarafından oluşturulan eğitim programı, alanında bir ilke de imza attı.

DOĞRU VE AÇIK İLETİŞİM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’nin ilk “Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı”na katılan iletişimcilere, beslenme ve sağlık konuları üzerine tüketicilerle doğru ve açık iletişim kurulmasının hayati önemi uluslararası bilim insanlarının sözcülüğünde aktarıldı. Katılımcılara “iyi” bilimin ne olduğuna dair içgörüler kazandırması hedeflenen programda, doğru ve yerinde bilgi kaynaklarına dikkat çekilerek katılımcıların bu gibi kaynaklara sürekli erişimi nasıl sağlayacakları anlatıldı.

Programa, yazılı basın temsilcilerinin yanı sıra blogger ve dijital platformlardan da temsilciler katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara Almanya’nın önde gelen beslenme ve gıda bilimi topluluğu Society Of Nutrition and Food Science tarafından uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verildi.

Programın ilk gününde Avrupa Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü Direktörü (ILSI Europe) Prof. Diana Banati, gıdalarla ilgili sorunlar ve tüketicilerin bu konudaki endişelerine değinerek tüketicilerle açık ve doğru iletişim kurulmasının öneminin altını çizdi.

BESİNLER HAKKINDA KARŞILAŞILAN EFSANELER VE GERÇEKLER ELE ALINDI

Oxford Brookes Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Julian D. Stowell, bilimsel bilginin önemine dikkat çekerken, bu bilginin değişime uğramadan yayılması için Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde sürdürülen projelerden örnekler verdi.

Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’nda sağlık ve beslenme ilişkisi Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölüm Başkanı Prof. Hans Konrad Biesalski ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Tanju Besler tarafından ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beraat Özçelik, katılımcılara gıda işleme yöntemleri konusunda bilgiler verirken Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Genel Direktörü Dr. Laura Fernández Celemín, besinler hakkında sıkça karşılaştığımız efsaneler ve gerçekleri ele aldı.

Programın ikinci gününde beslenme sorunlarına ilişkin bilgi ve haberin yayılmasında gazetecinin oynadığı kilit rol ve bilimsel okuryazarlık gibi konular, katılımcılara Newcastle Üniversitesi Tarım, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Lynn J. Frewer ve Prof Diána Bánáti tarafından aktarıldı.

Program, İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Bülent Çaplı moderatörlüğünde düzenlenen medya atölyesi ile tamamlandı.

Sabri Ülker Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen eğitim serisinin, önümüzdeki yıl da farklı uzmanlık alanlarından katılımcılara da açık olacak şekilde devam ettirilmesi planlanıyor.