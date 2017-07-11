SAĞLIK

Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:17:39

Diş macununun bu kullanım şekilleri sizi çok şaşırtacak! Sizler için diş macununun farklı kullanım alanlarını bir araya getirdik. İşte sabah akşam dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macununun farklı kullanım alanları...

  • 1 Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!
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    Dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macununun öyle farklı kullanım alanları var ki... Bu haberi okuduktan sonra diş macununuzu başka alanlarda da kullanacaksınız. İşte detaylar...

  • 2 Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!
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    Tırnakların parlak ve canlı görünmesini sağlar

    Diş macununu, tırnaklarınızı beyazlatıp, parlatarak canlı görünmesini sağlamak için de kullanabilirsiniz.

  • 3 Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!
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    Tırnaklarınızın üzerine bir parça diş macunu koyarak tırnaklarınızı diş fırçası yardımıyla ovun. 15 dakika ovduktan sonra tırnaklarınızı durulayın.

  • 4 Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!
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    Yapımı kolay olan bu yöntem tırnaklarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

     

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  • 5 Sadece ağız hijyeninde değil! Bakın diş macunu başka hangi alanlarda kullanılıyor!
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    Sivilceleri kurutur ve yok eder

    Sivilce oluşan noktaya içinde beyazlatıcı ve diğer kimyasalların bulunmadığı bir diş macunu sürüp sabaha kadar kurumasını bekleyin. Sivilcenizin kuruyarak küçüldüğünü göreceksiniz.

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