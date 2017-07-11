Epilepsi hastası minik Efehan günde 100 nöbet geçiriyor!

Eskişehir’de bebeklik dönemi epilepsi sendromlarından ‘ohtahara sendromu’ ile dünyaya gelen 18 aylık Efehan Dirik günde 100 nöbet geçiriyor. Makineye bağlı olarak hayata tutunan ve her an ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bulunan Efehan’ın beden eğitimi öğretmeni annesi Özge Kaptan Dirik (28) ‘prensim’ dediği oğlunu yaşatabilmek için mücadele veriyor.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre Efehan ve onun gibi çocuklar için evde bakım hizmeti istediklerini belirten Dirik, “Efehan için bir mucize gerekiyor ve ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. İnsanların ‘Çocuğunuza ne kadar ömür biçildi’ diye sorması acı veriyor” dedi. Oğlunun 2 kilo 620 gram olarak doğduğunu belirten Özge Kaptan Dirik yaşadıklarını şöyle anlattı: “Doğduğundan beri hep hastanedeydik. 24. günde nöbet geçirdiğini öğrendik. Eve gidip bir gün kalmıştık. Efehan, emmiyor, yutamıyor, uyanmıyor, uyandığında da kilitlenip bir noktaya bakıyordu. Ağlamasını en son o zaman duydum. Nöbetleri çok sık olduğu için de bu beyin gelişimini engelliyor ve daha geriye götürüyor. Öğrenmeyi geçelim, olan şeyleri bile unuttu Efehan. Ağlamak da buna dahil...”