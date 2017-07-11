Dr. Tanju Şentürk
SAĞLIK

Ayağına gittiği hastayı kurtardı ödülü aldı

Manisa’da yaşayan Dr. Tanju Şentürk, kendisini telefonla arayarak kalple ilgili sıkıntılarını anlatan hastasının kalp krizi geçirmek üzere olduğunu fark ederek hayatını kurtardı

11 Temmuz 2017 Salı, 09:22:53 Güncelleme: 09:32:38

Manisa’nın Yunusemre ilçesi’ndeki 8 No’lu aile sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Tanju Şentürk, kendisini telefonla arayarak kalple ilgili sıkıntılarını anlatan hastasının kalp krizi geçirmek üzere olduğunu fark ederek hayatını kurtardı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre; ısrarla aile hekimliğine gelmeye çalışan hastasını camdan görerek yanına koşturan ve ambulans çağıran aile Hekimi Dr. Şentürk, Manisa il Halk sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım tarafından çalıştığı kurumda teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Yaşadıkları olayı anlatan Dr. Tanju Şentürk o günü şöyle anlattı: “Daha önceden takibimizde olan hastamız Haydar Bey sabah beni telefonla arayarak, göğsünde bir ağrı şikâyeti olduğundan bahsetti ve terlemeye başladığını söyledi. Ben derhal bir ambulans çağırarak, hastaneye gitmesini söyledim. Çünkü daha önceden stentliydi ve kardiyak problemleri vardı. ancak ‘Tamam’ diyerek kapattıktan sonra tekrar aradı, ‘Ben geliyorum’ dedi. Gelmemesi gerektiğini söyledim ama camdan baktığımda aşağıdaki kafeteryanın orada kendisini gördüm ve koştum. Gerçekten ciddi bir göğüs ağrısı ve ölüm korkusu vardı hastada. Ciddi terliyordu, tansiyonu düşüktü, hemen müdahalemizi yaptık. Bu arada biz de 112’yi arayarak, ambulans istedik.”

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 32 dakika önce
    Doktor dediğin böyle olur.yeri geldiğinde hastanın ayağına bile gider.
  • Misafir 4 saat önce
    helal olsun adammış
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