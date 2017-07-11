Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bu yıl ilk kez İstanbul Maratonu'nda

Adım Adım oluşumuna katılan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı herkesi Cerebral Palsy’li çocuklar için koşmaya davet ediyor.

Katettiğiniz her metre sizler için küçük, CP’li çocuklar için dev bir adım olacak. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bu yıl ilk defa Adım Adım platformu dahilinde 12 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleşecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Cerebral Palsy’li çocuklara destek için katılıyor.

Türkiye'de her 8 saatte 1 Cerebral Palsy'li bir bebek dünyaya geliyor. CP, duruşu ve hareketleri etkileyen, doğum öncesi, esnası ve sonrasında beynin hasar görmesi sonucunda oluşan fiziksel engellilik durumu. 4 CP’li çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi var.

Cerebral Palsy ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunan ve bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı “Adımlarıma Destek Ol” çağrısıyla herkesi CP’li çocuklar için Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nunda yardımseverlik koşusu yapmaya davet ediyor. Adım Adım oluşumu kapsamında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı adına attığınız her adımla Cerebral Palsy’li çocukların fizyoterapi ve özel eğitimine destek olabilirsiniz.

Dünyanın birçok merkezinde spor aracılığıyla Sivil Toplum Kuruluşları için kaynak yaratımı sağlanmaktadır. Bu yöntem ile koşucular ulusal veya uluslararası maratonlara katılmadan önce duyuru ve çağrılarını kendi aile, dost ve tanıdık çevrelerine e-posta aracılığıyla gerçekleştiriyor, duyurularında destekledikleri STK'ların projelerine bağış çağrısında bulunuyorlar.

Katılımın her sene arttığı yardımseverlik koşusu ile şimdiye kadar Türkiye’de 30 Sivil Toplum Kuruluşu toplam 23 Milyon TL bağış topladı.

31 Temmuz’a kadar indirimli olarak kayıt yaptırabileceğiniz Vodafone 39. İstanbul Maratonu kapsamında Cerebral Palsy’li çocuklara destek olmak için Adım Adım’ın “İyilik Peşinde Koşanlar Platformu“na kayıt yaptırarak Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı adına koşacağınızı çevrenize duyurabilirsiniz.