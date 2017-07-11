Organlarıyla hastalara umut oldu

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, hastalara umut oldu.

Organları bağışlanan 30 yaşındaki kişinin karaciğeri Nebi Bilgili (52), kalbi Mustafa Bagisi (50), böbrekleri Muammer Gökmen (44) ile Necla Yıldırım (55), korneaları da iki hastaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde nakledildi. Akciğer ise Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organları bağışlanan gencin ailesine teşekkür ettiğini söyledi. Organ naklinin önemine değinen Aydınlı, nakillerle insanların hayata bağlandığını, hayallerinin devam ettiğini belirtti. Merkezlerinde bu yıl 120 böbrek, 27 karaciğer nakli yapıldığını bildiren Aydınlı, "Bu da kamu hastaneleri içerisinde bizi birinci sıraya getiriyor" dedi.

Aydınlı, nakil sonrası hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

BİRİ 12, DİĞERİ 10 YILDIR BÖBREK NAKLİ BEKLİYORDU

Böbrek nakli yapılan Muammer Gökmen, 12 yıldır kendisine uygun organın bulunmasını beklediğini dile getirdi.Umudunu yitirdiğini anda gelen bir telefonla hayatının değiştiğini vurgulayan Gökmen, sağlığına kavuşacağı için yaşadığı mutluluğu kelimelere dökmekte zorlandığını söyledi.Diğer hasta Necla Yıldırım ise ailesiyle Kayseri'de yaşadığını, 10 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü, böbrek nakli olma ümidiyle sabrettiğini anlattı.Uygun organ bulunduğu için kendini şanslı hissettiğini belirten Yıldırım, "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Organ bekleyen nice gençlerimiz var, onlar da kurtulsun. Ben 55 yaşınday ım, kurtuldum. Genç hastalara da inşallah organ bulunur" ifadelerini kullandı.